"Очень сексуальная": Тина Кароль восхитила сеть соблазнительным фото

Украинская поп-певица Тина Кароль поделилась с поклонниками страстным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она соблазнительно позировала сидя на полу в красном платье. Свой образ Кароль дополнила полупрозрачными туфлями черного цвета.

Тина Кароль Фото из Instagram

Тина Кароль в красном соблазнительном платье Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Тигрица — ты заставила меня влюбиться", "Женщина-огонь. Вызывайте пожарных, сейчас все тут загорятся", "Такая сексуальная. Боже, я дар речи потеряла, честное слово", "Как красиво", "Богиня моей Греции", — прокомментировали люди.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль взбудоражила поклонников снимком, на котором позировала в сексуальном желтом боди с глубоким вырезом в зоне декольте.

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