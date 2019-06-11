"Очень сексуальная": Рианна поразила сеть эротическим фото

Популярная американская поп-певица Рианна поделилась с поклонниками эротическим фото.
Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в полупрозрачном комбинезоне в популярный анималистический принт — леопардовый. Отметим, что под наряд Рианна не надела белье, таким образом продемонстрировав пышную грудь.
Рианна
Фото из Instagram
Свой образ певица дополнила леопардовой накидкой и черными туфлями. Поклонники пришли в восторг от новой публикации Рианны. Они засыпали ее комплиментами.
Рианна сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
"Мне это нравиться", "Ты — огонь", "Такая сексуальная", "Королева", "Я влюблена в тебя", — написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Рианны, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Рианна в соблазнительном белье
Фото из Instagram
Рианна сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Рианна засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Рианна продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Рианна в кровати
Фото из Instagram
Рианна в соблазнительном наряде
Фото из Instagram
Рианна сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Рианна показала откровенные снимки в коротком платье с очень глубоким декольте.
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