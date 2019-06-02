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/Красота

"Очень сексуальная": Леся Никитюк завела сеть пляжным фото

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Украинская телеведущая, звезда шоу "Хто зверху" Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в черном купальнике, который подчеркнул ее пышную грудь. В руках Никитюк держала свой завтрак.

"Одесский завтрак. Прям вкусно", — написала ведущая.

"Очень сексуальная": Леся Никитюк завела сеть пляжным фото

Леся Никитюк

Фото из Instagram

"Очень сексуальная": Леся Никитюк завела сеть пляжным фото

Леся Никитюк

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Очень сексуальная": Леся Никитюк завела сеть пляжным фото
"Очень сексуальная": Леся Никитюк завела сеть пляжным фото
"Очень сексуальная": Леся Никитюк завела сеть пляжным фото
"Очень сексуальная": Леся Никитюк завела сеть пляжным фото
"Очень сексуальная": Леся Никитюк завела сеть пляжным фото
"Очень сексуальная": Леся Никитюк завела сеть пляжным фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Очень сексуальная": Леся Никитюк завела сеть пляжным фото

Леся Никитюк засветила грудь

Фото из Instagram

"Очень сексуальная": Леся Никитюк завела сеть пляжным фото

Леся Никитюк голая в ванной

Фото из Instagram

"Очень сексуальная": Леся Никитюк завела сеть пляжным фото

Леся Никитюк в пикантном наряде

Фото из Instagram

"Очень сексуальная": Леся Никитюк завела сеть пляжным фото

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Очень сексуальная": Леся Никитюк завела сеть пляжным фото

Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Очень сексуальная": Леся Никитюк завела сеть пляжным фото

Соблазнительная Леся Никитюк

Фото из Instagram

"Очень сексуальная": Леся Никитюк завела сеть пляжным фото

Леся Никитюк в сексуальном купальнике

Фото из Instagram

"Очень сексуальная": Леся Никитюк завела сеть пляжным фото

Соблазнительная Леся Никитюк

Фото из Instagram

"Очень сексуальная": Леся Никитюк завела сеть пляжным фото

Леся Никитюк голая в ванной

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Леся Никитюк взбудоражила сеть постельным фото, на котором позировала в элегантном пеньюаре рядом с огромным букетом цветов.

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Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
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