"Очень сексуальная": Леся Никитюк завела сеть пляжным фото

Украинская телеведущая, звезда шоу "Хто зверху" Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в черном купальнике, который подчеркнул ее пышную грудь. В руках Никитюк держала свой завтрак.

"Одесский завтрак. Прям вкусно", — написала ведущая.

Леся Никитюк Фото из Instagram

Леся Никитюк Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

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Соблазнительная Леся Никитюк Фото из Instagram

Леся Никитюк голая в ванной Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Леся Никитюк взбудоражила сеть постельным фото, на котором позировала в элегантном пеньюаре рядом с огромным букетом цветов.

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