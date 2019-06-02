"Очень сексуальная": Леся Никитюк завела сеть пляжным фото

Украинская телеведущая, звезда шоу "Хто зверху" Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным снимком.
Так, фото звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в черном купальнике, который подчеркнул ее пышную грудь. В руках Никитюк держала свой завтрак.
"Одесский завтрак. Прям вкусно", — написала ведущая.
Леся Никитюк
Фото из Instagram
Леся Никитюк
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Леси Никитюк, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Леся Никитюк засветила грудь
Фото из Instagram
Леся Никитюк голая в ванной
Фото из Instagram
Леся Никитюк в пикантном наряде
Фото из Instagram
Леся Никитюк сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Леся Никитюк продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Соблазнительная Леся Никитюк
Фото из Instagram
Леся Никитюк в сексуальном купальнике
Фото из Instagram
Соблазнительная Леся Никитюк
Фото из Instagram
Леся Никитюк голая в ванной
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Леся Никитюк взбудоражила сеть постельным фото, на котором позировала в элегантном пеньюаре рядом с огромным букетом цветов.
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