''Очень сексуальная'': Дорофеева сверкнула грудью в ярком бикини

Популярная украинская певица, участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантным снимком с отдыха.

Так, фото она опубликовала в личных Instagram-сториз. На нем она позировала в голубом купальнике, который отлично подчеркнул ее пышную грудь. Также кадр она сделала на фоне огромной надувной утки.

Надя Дорофеева Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева Фото: instagram/nadyadorofeeva

Также Дорофеева опубликовала еще один снимок с отдыха. Поклонники звезды в комментариях к публикации отметили, что она выглядит превосходно.

Надя Дорофеева Фото: instagram/nadyadorofeeva

"Шикарная", "Красивее тебя будут только твои дети", "Очень красивая", "Такая худышка", "Да ты сплошной секс", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская поп-дива, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева угодила в больницу во время отпуска, который проводила в Дубае (ОАЭ) вместе с супругом Владимиром Дантесом.

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