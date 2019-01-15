МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

''Очень сексуальная'': Дорофеева сверкнула грудью в ярком бикини

2.4тЧитать материал на украинском

Популярная украинская певица, участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантным снимком с отдыха.

Так, фото она опубликовала в личных Instagram-сториз. На нем она позировала в голубом купальнике, который отлично подчеркнул ее пышную грудь. Также кадр она сделала на фоне огромной надувной утки.

''Очень сексуальная'': Дорофеева сверкнула грудью в ярком бикини

Надя Дорофеева

Фото: instagram/nadyadorofeeva

''Очень сексуальная'': Дорофеева сверкнула грудью в ярком бикини

Надя Дорофеева

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Новости
Первый раз: Дорофеева встревожила сеть неожиданным признанием

Также Дорофеева опубликовала еще один снимок с отдыха. Поклонники звезды в комментариях к публикации отметили, что она выглядит превосходно.

''Очень сексуальная'': Дорофеева сверкнула грудью в ярком бикини

Надя Дорофеева

Фото: instagram/nadyadorofeeva

"Шикарная", "Красивее тебя будут только твои дети", "Очень красивая", "Такая худышка", "Да ты сплошной секс", — прокомментировали люди.

''Очень сексуальная'': Дорофеева сверкнула грудью в ярком бикини
''Очень сексуальная'': Дорофеева сверкнула грудью в ярком бикини
''Очень сексуальная'': Дорофеева сверкнула грудью в ярком бикини
''Очень сексуальная'': Дорофеева сверкнула грудью в ярком бикини
''Очень сексуальная'': Дорофеева сверкнула грудью в ярком бикини
''Очень сексуальная'': Дорофеева сверкнула грудью в ярком бикини
''Очень сексуальная'': Дорофеева сверкнула грудью в ярком бикини

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская поп-дива, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева угодила в больницу во время отпуска, который проводила в Дубае (ОАЭ) вместе с супругом Владимиром Дантесом.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Надя Дорофеева
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги