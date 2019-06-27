"Очень сексуальная": Астафьева восхитила сеть обнаженным фото

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева взбудоражила поклонников новыми откровенными фото. Так, она позировала обнаженной прикрывшись белой тканью.

Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Фолловеры артистки отметили, что она прекрасно выглядит и оставили десятки позитивных комментариев под фото.

Даша Астафьева Tv.ua

"Очень красиво и нежно", "Дарья, вы очень сексуальная девушка", "Какая же красивая", "Очаровательная", "Вы прекрасна", "Икона современной красоты", "Сколько нежности", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Астафьева участвовала в фотосессии в образе вороны, вызвав восторг у поклонников. Результатам работы она поделилась на своей странице в Instagram, взбудоражив поклонников горячими снимками и видео со съемок.

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