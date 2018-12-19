''Очень откровенно'': Ким Кардашьян поразила сеть снимком без белья

Американская телеведущая и супермодель Ким Кардашьян поделилась с поклонниками пикантным снимком без белья.

Так, фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в прозрачном сверкающем платье надетом на голое тело.

"Примерка", — лаконично подписала снимок Ким.

Фото: kimkardashian

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды и засыпали ее комплиментами.

"Ты выглядишь как богиня на этом фото", "Чем старше становишься, тем больше начинаешь походить на Клеопатру", "Горячая штучка", "Очень красивая женщина", "Нимфа", — написали люди.

Фото: kimkardashian

Фото: kimkardashian

Фото: kimkardashian

Фото: kimkardashian

Фото: kimkardashian

Как сообщал OBOZREVATEL, американская звезда, одна из самых популярных моделей в мире Ким Кардашьян похвасталась перед поклонниками новым горячим фото. Так, на снимке женщина лежит на спине в откровенном купальнике со значками Chanel, что почти не закрывает грудь артистки.