"Очень нежная!" Внучка Ротару покорила сеть стройной фигурой

Внучка известной певицы и народной артистки Украины Софии Ротару, модель и начинающая исполнительница София Евдокименко порадовала поклонников новым снимком.

В частности, она продемонстрировала новый интерьер и стройную фигуру в total white look. Соответствующий кадр девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Среда белых", – подписала внучка Ротару, озвучив тем самым свой образ и обстановку вокруг.

Поклонники пришли в восторг от новой фотографии девушки, отметив, что выглядит она просто великолепно.

Соня Евдокименко в total white instagram/iamsofiaeve

"Все такое белое, красиво", "Так нежно, безумно красиво", "Такое милое фото", "Белая локация, светлые мысли", "Очень нежный образ", "Ты выглядишь просто супер", "Шикарное фото, превосходно выглядишь", – написали поклонники.

Соня Евдокименко instagram/iamsofiaeve

Внучка Ротару Евдокименко в роскошном образе instagram/iamsofiaeve

Соня Евдокименко в сапогах-чулках instagram/iamsofiaeve

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее внучка Ротару удивила поклонников тем, что пошла по стопам бабушки. В частности, девушка выпустила англоязычную песню Lonely Walkers, произведя хорошее впечатление на фолловеров.

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