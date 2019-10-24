"Очень нежная!" Внучка Ротару покорила сеть стройной фигурой

Внучка известной певицы и народной артистки Украины Софии Ротару, модель и начинающая исполнительница София Евдокименко порадовала поклонников новым снимком.
В частности, она продемонстрировала новый интерьер и стройную фигуру в total white look. Соответствующий кадр девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
"Среда белых", – подписала внучка Ротару, озвучив тем самым свой образ и обстановку вокруг.
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии девушки, отметив, что выглядит она просто великолепно.
Соня Евдокименко в total white
instagram/iamsofiaeve
"Все такое белое, красиво", "Так нежно, безумно красиво", "Такое милое фото", "Белая локация, светлые мысли", "Очень нежный образ", "Ты выглядишь просто супер", "Шикарное фото, превосходно выглядишь", – написали поклонники.
Соня Евдокименко
instagram/iamsofiaeve
Внучка Ротару Евдокименко в роскошном образе
instagram/iamsofiaeve
Соня Евдокименко в сапогах-чулках
instagram/iamsofiaeve
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее внучка Ротару удивила поклонников тем, что пошла по стопам бабушки. В частности, девушка выпустила англоязычную песню Lonely Walkers, произведя хорошее впечатление на фолловеров.
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