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24 октября • обновлено в 21:46
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/ Красота

"Очень нежная!" Внучка Ротару покорила сеть стройной фигурой

1.1т Читать материал на украинском

Внучка известной певицы и народной артистки Украины Софии Ротару, модель и начинающая исполнительница София Евдокименко порадовала поклонников новым снимком.

В частности, она продемонстрировала новый интерьер и стройную фигуру в total white look. Соответствующий кадр девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Среда белых", – подписала внучка Ротару, озвучив тем самым свой образ и обстановку вокруг.

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Поклонники пришли в восторг от новой фотографии девушки, отметив, что выглядит она просто великолепно.

Соня Евдокименко в total white

Соня Евдокименко в total white

instagram/iamsofiaeve

"Все такое белое, красиво", "Так нежно, безумно красиво", "Такое милое фото", "Белая локация, светлые мысли", "Очень нежный образ", "Ты выглядишь просто супер", "Шикарное фото, превосходно выглядишь", – написали поклонники.

"Очень нежная!" Внучка Ротару покорила сеть стройной фигурой
"Очень нежная!" Внучка Ротару покорила сеть стройной фигурой
"Очень нежная!" Внучка Ротару покорила сеть стройной фигурой
Соня Евдокименко

Соня Евдокименко

instagram/iamsofiaeve

Внучка Ротару Евдокименко в роскошном образе

Внучка Ротару Евдокименко в роскошном образе

instagram/iamsofiaeve

Соня Евдокименко в сапогах-чулках

Соня Евдокименко в сапогах-чулках

instagram/iamsofiaeve

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее внучка Ротару удивила поклонников тем, что пошла по стопам бабушки. В частности, девушка выпустила англоязычную песню Lonely Walkers, произведя хорошее впечатление на фолловеров.

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Персоны
Соня Евдокименко София Ротару
Теги
Красота диета фотографии фотосессия шоу-бизнес
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