"Очень горжусь": Тодоренко похвасталась идеальной фигурой после родов

Украинская телеведущая Регина Тодоренко похвасталась результатами работы над фигурой после рождения первенца, рассказав, что скинула 18 килограмм лишнего веса.

Она снялась в рекламной кампании итальянского производителя белья и пляжной одежды Calzedonia и опубликовала соответствующий снимок в своем Instagram.

"Сняли безумно красивую кампанию купальников! Я скинула 18 кг, чем очень горжусь! Готовы к лету? Как там обстоят дела со здоровым образом жизни (ЗОЖ) и правильным питанием (ПП)", – поинтересовалась Тодоренко у своих фолловеров.

Поклонники похвалили телеведущую за упорную работу, а также удивились, каким образом ей удалось скинуть 18 кг. Многие также заметили, что после рождения ребенка Тодоренко стала выглядеть лучше.

"Как раз сегодня мимо меня проходили две девушки, которые обсуждали, как круто выглядит Тодоренко после родов", "Как вам это удалось сделать? Молодец", "Какая ты молодец", "Регина, ну какие 18 кг?! Разве было столько? После родов ни следа набора веса. И, самое главное, как", "Мне кажется, вы только похорошели после беременности", "Женщина после родов становится еще красивей и женственней! Дело не в кг. Красота в глазах", – написали восторженные поклонники.

Instagram@reginatodorenko

Instagram@reginatodorenko

Instagram@reginatodorenko

Как сообщал OBOZREVATEL:

Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от певца Влада Топалова.

Спустя более, чем два месяца после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова.

Позже Тодоренко призналась в проблемах со здоровьем после родов, пояснив, что подкосил рабочий график.

В результате в сети заявили, что телеведущая может лишиться груди, если будет и дальше работать в таком темпе.

Позже Тодоренко поделилась секретом, как приводила себя в форму после родов.

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