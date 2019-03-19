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/Красота

"Очень горжусь": Тодоренко похвасталась идеальной фигурой после родов

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Украинская телеведущая Регина Тодоренко похвасталась результатами работы над фигурой после рождения первенца, рассказав, что скинула 18 килограмм лишнего веса.

Она снялась в рекламной кампании итальянского производителя белья и пляжной одежды Calzedonia и опубликовала соответствующий снимок в своем Instagram.

"Сняли безумно красивую кампанию купальников! Я скинула 18 кг, чем очень горжусь! Готовы к лету? Как там обстоят дела со здоровым образом жизни (ЗОЖ) и правильным питанием (ПП)", – поинтересовалась Тодоренко у своих фолловеров.

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Поклонники похвалили телеведущую за упорную работу, а также удивились, каким образом ей удалось скинуть 18 кг. Многие также заметили, что после рождения ребенка Тодоренко стала выглядеть лучше.

"Как раз сегодня мимо меня проходили две девушки, которые обсуждали, как круто выглядит Тодоренко после родов", "Как вам это удалось сделать? Молодец", "Какая ты молодец", "Регина, ну какие 18 кг?! Разве было столько? После родов ни следа набора веса. И, самое главное, как", "Мне кажется, вы только похорошели после беременности", "Женщина после родов становится еще красивей и женственней! Дело не в кг. Красота в глазах", – написали восторженные поклонники.

"Очень горжусь": Тодоренко похвасталась идеальной фигурой после родов
"Очень горжусь": Тодоренко похвасталась идеальной фигурой после родов
"Очень горжусь": Тодоренко похвасталась идеальной фигурой после родов
"Очень горжусь": Тодоренко похвасталась идеальной фигурой после родов
"Очень горжусь": Тодоренко похвасталась идеальной фигурой после родов
"Очень горжусь": Тодоренко похвасталась идеальной фигурой после родов

Instagram@reginatodorenko

"Очень горжусь": Тодоренко похвасталась идеальной фигурой после родов

Instagram@reginatodorenko

"Очень горжусь": Тодоренко похвасталась идеальной фигурой после родов

Instagram@reginatodorenko

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Регина Тодоренко
Теги
Фитнесдиеташоу-бизнесроды
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