''Очень горячая": сестра Кадашьян восхитила сеть соблазнительными фото

Младшая сестра американской звезды и телеведущей Ким Кардашьян, модель Кайли Дженнер порадовала поклонников соблазнительными снимками.
Так, на черно-белых кадрах она позировала в пикантном черном белье, демонстрируя свои аппетитные формы. Образ Кайли дополнила клетчатым пиджаком, очками и туфлями с носками Fendi.
"Скучаю по мужу", — лаконично подписала одну из фото модель.
Поклонники пришли в восторг от новых снимков Кайли. Они отметили, что она выглядит очень сексуально.
"Воу", "Какая красивая", "Очень горячая", "Сплошной секс", — прокомментировали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL, младшая сестра американской звезды и телеведущей Ким Кардашьян, модель Кайли Дженнер возмутила сеть снимком в белье. Большинство поклонников отметили, что тело модели уже не такое идеальное, каким было.
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