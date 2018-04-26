Обнаженная Ким Кардашьян взбудоражила фанов серией горячих фото

Знаменитая модель, актриса и звезда американского реалити Ким Кардашьян ошеломила своих фанов серией пикантных снимков, на которых она изображена полностью голой.

Так, Кардашьян сфотографировалась без одежды, прикрывая интимные части тела рукой. Помимо этого, на некоторых из них она позирует, обмазав тело белой глиной. Горячие фото Ким опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Как оказалось, американская секс-бомба не просто так оголялась перед камерой: таким образом знаменитость анонсировала выход своего нового аромата парфюма KKW Body, флакон которого будет повторять форму ее тела.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 24 Апр 2018 в 2:14 PDT

Необычный флакон для духов создала итальянская художница Ванесса Бикрофт. На рынок необычный парфюм выйдет уже 30 апреля 2018 года.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 24 Апр 2018 в 7:17 PDT

Отметим, несмотря на то, что некоторые фанаты не восприняли такой смелый ход Кардашьян, снимки высоко оценили большинство пользователи сети: за сутки несколько фото голой Ким собрали в сумме почти 6,5 миллионов лайков, а также десятки тысяч комментариев.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 25 Апр 2018 в 9:18 PDT

Как сообщал "Обозреватель", модель и актриса Ким Кардашьян порадовала поклонников откровенным фото в постели, которое, вероятно, было сделано ее мужем, рэпером Канье Уэстом.