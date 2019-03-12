Обезображено лицо: Ким Кардашьян внезапно рассказала о серьезной болезни

Американская звезда, участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян-Уэст продемонстрировала подписчикам свое лицо, пораженное серьезной кожной болезнью.

Так, светская львица указала, что болеет псориазом. Последствия болезни, которые отобразились на ее коже, она показала на кадрах, опубликованных в Instagram (смотрите видео в конце новости).

В ролике 38-летняя телезвезда продемонстрировала вблизи свои щеки, покрытые большими красными пятнами, а под видео написала свой диагноз.

Лицо Ким Кардашьян после болезни Instagram @kimkardashian (скриншот из видео)

"Думаю, мне стоит начать лечение псориаза, потому что моя кожа никогда раньше не была в таком состоянии. У меня уже не получается прятать болезнь", – пожаловалась она в социальной сети и попросила совета у поклонников.

Лицо Ким Кардашьян после болезни Instagram @kimkardashian (скриншот из видео)

Лицо Ким Кардашьян после болезни Instagram @kimkardashian (скриншот из видео)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая американская модель и светская львица Ким Кардашьян сверкнула грудью в 15-градусный мороз в прозрачном платье на улице в Монреале

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