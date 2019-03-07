"Няш-маш. Крым наш": Поклонская заработает на предательстве Украины

В честь пятилетия "Крымской весны" на полуострове выпустят лимитированную коллекцию косметики, лицом которой станет депутат Госдумы РФ и бывший "прокурор Крыма" Наталья Поклонская.

Об этом сообщается на официальном сайте компании "Крымская роза" в Facebook. Отмечается, что коллекция косметики будет называться "Няш-мяш. Крым наш", название которой придумала и предложила сама Поклонская.

Наталья Поклонская Фото: ridus.ru

Фото: facebook/KrimskayaRoza

Также производители пообещали: несмотря на то, что серия лимитированная, она не будет дорогой.

"Мы решили выпустить розовую воду по народной цене", — заверили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутата Госдумы России и бывшего "прокурора" Крыма Наталью Поклонскую высмеяли за стих об Украине.

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