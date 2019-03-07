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/Красота

"Няш-маш. Крым наш": Поклонская заработает на предательстве Украины

2.3тЧитать материал на украинском

В честь пятилетия "Крымской весны" на полуострове выпустят лимитированную коллекцию косметики, лицом которой станет депутат Госдумы РФ и бывший "прокурор Крыма" Наталья Поклонская.

Об этом сообщается на официальном сайте компании "Крымская роза" в Facebook. Отмечается, что коллекция косметики будет называться "Няш-мяш. Крым наш", название которой придумала и предложила сама Поклонская.

"Няш-маш. Крым наш": Поклонская заработает на предательстве Украины

Наталья Поклонская

Фото: ridus.ru

"Няш-маш. Крым наш": Поклонская заработает на предательстве Украины

Фото: facebook/KrimskayaRoza

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Также производители пообещали: несмотря на то, что серия лимитированная, она не будет дорогой.

"Мы решили выпустить розовую воду по народной цене", — заверили они.

"Няш-маш. Крым наш": Поклонская заработает на предательстве Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутата Госдумы России и бывшего "прокурора" Крыма Наталью Поклонскую высмеяли за стих об Украине.

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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Симпатично!
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
такое гавно только ролссиянам могут впаривать !
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Крым Андрей
Крым Андрей
Barinov Vitaly, а что тебя, кацапская рожа, собственно не устраивает?
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
Чаморочно - йоббнутая Поклонская будет фуфло рекламировать ! Это что-то!
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