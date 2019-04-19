Новые лица: в рядах "ангелов" Victoria’s Secret пополнение

В рядах "ангелов" Victoria`s Secret пополнение: теперь их 16 и одна ярче другой.

Так, новыми лицами компании стали Алексина Грэм, Барбара Палвин, Грейс Элизабет и Леоми Андерсон. Их представили на официальной странице бренда.

Алексине Грэм 29 лет, и она первый "ангел" с копной огненно-рыжих волос в команде Victoria`s Secret.

Барбаре Палвин 25 лет, впервые она появилась в шоу в 2012 году, и спустя 6 лет вернулась.

Грейс Элизабет всего 22 года, и она самая молодая среди девушек, но уже имеет почти миллион подписчиков в Instagram.

Леоми Андерсон 26 лет. Присоединившись к команде, она стала самой темнокожей среди моделей Victoria`s Secret.

Ранее OBOZREVATEL публиковал жаркие фото и видео с показа Victoria's Secret Fashion Show-2018.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал