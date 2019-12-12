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12 декабря • обновлено в 06:38
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/ Красота

"Новое лицо!" Поклонники не узнали помолодевшую Бабкину

1.1т
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69-летняя российская певица Надежда Бабкина поразила поклонников неожиданной сменой имиджа.

Соответствующим снимком сильно помолодевшая звезда поделилась на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж среди пользователей.

"Сегодня премьера в нашем театре "Караоке-Веселуха". Жду, будем петь от души все вместе", – подписала она.

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Надежда Бабкина сменила имидж

Надежда Бабкина сменила имидж

instagram/ngbabkina

В частности, Бабкина позировала в красном пальто поверх черной блузки с рисунком. Однако поклонников больше всего удивило лицо артистки. Она сделала броский макияж и модную челку. А морщинок у 69-летней звезды на кадре не было и вовсе. Некоторые поклонники даже не узнали певицу.

"Новое лицо", "Перефотошопили", "На фото не Надежда, а Наденька прямо. Очень идет такая стрижка", "Хороша чертовка", "Надежда, Вам и 30-ти не дашь", "Странное фото, будто не знакомы", "Классный образ", – отреагировали пользователи.

"Новое лицо!" Поклонники не узнали помолодевшую Бабкину
"Новое лицо!" Поклонники не узнали помолодевшую Бабкину
"Новое лицо!" Поклонники не узнали помолодевшую Бабкину

Надежда Бабкина – фото до смены имиджа

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина

instagram/ngbabkina

Надежда Бабкина с детьми

Надежда Бабкина с детьми

instagram/ngbabkina

Надежда Бабкина до смены имиджа

Надежда Бабкина до смены имиджа

instagram/ngbabkina

Надежда Бабкина в концертном костюме

Надежда Бабкина в концертном костюме

instagram/ngbabkina

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно специалисты объяснили, почему Бабкина выглядит в свои 69 лет, как молоденькая девочка.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Надежда Бабкина
Место
Россия
Теги
смена имиджа шоу-бизнес Красота фотографии фотосессия
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