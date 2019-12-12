"Новое лицо!" Поклонники не узнали помолодевшую Бабкину

69-летняя российская певица Надежда Бабкина поразила поклонников неожиданной сменой имиджа.
Соответствующим снимком сильно помолодевшая звезда поделилась на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж среди пользователей.
"Сегодня премьера в нашем театре "Караоке-Веселуха". Жду, будем петь от души все вместе", – подписала она.
Надежда Бабкина сменила имидж
instagram/ngbabkina
В частности, Бабкина позировала в красном пальто поверх черной блузки с рисунком. Однако поклонников больше всего удивило лицо артистки. Она сделала броский макияж и модную челку. А морщинок у 69-летней звезды на кадре не было и вовсе. Некоторые поклонники даже не узнали певицу.
"Новое лицо", "Перефотошопили", "На фото не Надежда, а Наденька прямо. Очень идет такая стрижка", "Хороша чертовка", "Надежда, Вам и 30-ти не дашь", "Странное фото, будто не знакомы", "Классный образ", – отреагировали пользователи.
Надежда Бабкина – фото до смены имиджа
Надежда Бабкина
instagram/ngbabkina
Надежда Бабкина с детьми
instagram/ngbabkina
Надежда Бабкина до смены имиджа
instagram/ngbabkina
Надежда Бабкина в концертном костюме
instagram/ngbabkina
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно специалисты объяснили, почему Бабкина выглядит в свои 69 лет, как молоденькая девочка.
Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!