Отгремели недели моды. И теперь мы знаем, что будем носить в следующем сезоне, что модно, а что будет выдавать дурной вкус.

Как и в одежде, так и в бьюти индустрии есть модные процедуры. Конечно "модные" не совсем правильно относительно внешности, но к сожалению, это так и есть. Мы ведь помним модные утиные губы и перманентные брови. Длинные ногти-когти, которыми можно было защищаться или использовать вместо китайских палочек. Или много-много гиалуроновой кислоты в лицо или лицо-маска.

Все!! Забудьте про это все!! Мир изменился. Модно быть здоровым, молодым и естественно красивым. Но как на бьюти рынке понять, что поможет быть здоровым и естественно красивым? А что сделает из прекрасной леди гадкого утёнка?

Итак, небольшой обзор косметологических процедур которые необходимо сделать в 2021 году.

1.Помните, как говорила героиня Лии Ахеджаковой: "Это же не прилично носить такие широкие брови!". И мы не могли не поверить Верочке и выщипали их в 0. Но вдруг стали модные широкие чёрные летящие вверх брови, конечно мы их сделали-татуаж. И тут татуаж засиял всеми цветами радуги на лицах. И это уже точно "не прилично" в 2021 году. На помощь приходит - PicoWay обладающий пикосекундным импульсом и влияющий на широкий спектр цветов татуировок. Благодаря ему можно избавиться от этих ужасных нарисованных бровей.

2.Много лет назад выраженный сосудистый рисунок на лице, розацеа - были приговором. Девушки вынуждены были носить плотный тональный крем, чтобы скрыть. Мужчины просто носили красные, как флаг, лица. Бесспорно это создавало массу проблем. Но сейчас это решается при помощи аппарата M22. Он способен не только убрать красные сосуды, но и пигментные пятна выдающие возраст.

3.Чистая, сияющая кожа лица насыщенная питательными веществами необходима каждому. Ведь здоровая кожа лица , как визитная карточка, говорит о многом.. Достичь такого результата помогает процедура AquaPure. Ее действие направлено на:

-удаляет омертвевшие клетки с кожи;

-удаляет избытки кожного сала и угрей;

-насыщает антиоксидантами и питательными веществами. Процедура абсолютно безболезненная.

4. Если отражение в зеркале не радует. Если на вас смотрит уставший человек с провисающими щеками и вторым подбородком. То просто необходимо сделать процедуру SMAS на аппарате Ultraformer. И кстати, придать четкость можно не только овалу лица, а и контурам тела.

5. Хит 2020-2021 гг., это процедура Coolsculpting. Данная процедура позволяет избавиться от локальных жировых отложений на лице и теле. Учёные доказали, что в результате охлаждения происходит апоптоз- естественная смерть жировой клетки. За одну процедуру вы можете потерять в объёме от 1 до 5! см.

Пишите план процедур на 2021 год, чтобы оставаться прекрасными! Но и не стоит забывать что до Нового года осталось не так мало дней и можно ещё успеть подготовиться и быть самой яркой и незабываемой на вечеринке!