Новинки парфюма 2018: шикарные и компромисные варианты на лето

Некоторые модницы считают, что летом не стоит увлекаться парфюмом, так как запах может оказаться слишком тяжелым, особенно для душного лета в большом городе.

OBOZREVATEL рассмотрел новинки парфюма от известных брендов, обратив внимание не только на дорогие ароматы, но и предложения масс-маркета.

Оказалось, что летом вполне возможно найти легкий и оригинальный аромат, который будет волновать его обладательницу и тех, кто окажется рядом.

Paris-Deauville (Chanel)

В июне компания Chanel выпустила новую парфюмерную коллекцию Les Eaux de Chanel.

В нее вошли три аромата, посвященые трем направлениям, по которым любила путешествовать основательница компании модельера Габриэль Шанель: Paris-Deauville, Paris-Biarritz и Paris-Venise (из Парижа в Довиль, Биарриц и Венецию).

Конечно, ароматы Chanel славятся своей насыщенностью, но для лета вполне подойдет парфюм Paris-Deauville.

Аромат, посвященный путешествию в Довиль, составлен из нот горьковатой зелени, апельсиновой цедры, листа базилика, масла апельсиновых листьев, розовой эссенции, жасмина и пачули.

Miracle Secret (Lancôme)

Многие ценительницы парфюма помнят аромат Miracle, так вот Miracle Secret - это его легкая версия в ярком флаконе.

Благодаря удачному сочетанию, шлейф получается густой, но не тяжелый. В верхних нотах — бергамот и груша, и только потому чувствуются цветочные акценты, а густой мускус в сочетании с амброй, вирджинским кедром и теплой ванилью - завершающий штрих, который помогает аромату стать запоминающимся.

Chinotto di Liguria (Acqua di Parma)

Аромат посвящен редкому итальянскому цитрусу кинотто, что определило его главные акценты.

В сердце аромата расцветают жасмин и герань с бодрящими нотами кардамона и розмарина и только в завершении появляются ноты мускуса и пачули.

Аромат идеален для прогулок по живописному побережью Италии, но даже если вы не сможете там оказаться этим летом - он принесет это томное настроение восторга и наслаждения окружающим.

Elvie Summer Joy (Oriflame)

Летом очень хочется чего-то освежающего и бодрящего. При этом легко теряешь настроение, если шлейф растворился уже после первых часов использования парфюма.

Elvie Summer Joy, несмотря на компромиссное цену, заряжает и поражает устойчивостью, благодаря нотам бергамота, а спелая груша добавляет непринужденности всему букету.

Особого внимания заслуживает задумка парфюмера постепенно открывать ноты мускуса гелиотропа и соблазнительную сладость малины.

Little Black Dress (Avon)

Вечерний выход после дневной жары - дело ответственное, поэтому стоит отказаться без пудровых ароматов. Хорошее решение - Little Black Dress, который притягивает, благодаря базовым нотам молочного дерева, японской сливы и таинственного мускуса.

Цветочная легкость - в сердце аромата, а в качестве завершительного аккорда парфюмеры решили использовать ноты африканского имбиря и легкие искорки кориандра.

Такой парфюм подойдет элегантным девушкам и женщинам, которые готовы к всеобщему вниманию и не стесняются своего совершенства.

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