"Новая внешность" Никитюк вызвала ажиотаж в сети

Украинская телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности.

На своей странице в Instagram она показала отредактированную фотографию в платье, в котором появилась в эфире шоу "Танці з зірками".

Леся Никитюк на "Танці з зірками" instagram/lesia_nikituk

В частности, Никитюк в Photoshop уменьшила себе талию, увеличила бюст, сделала большие губы и более острый подбородок. В результате "новая версия" телеведущей была совершенно не похожа на оригинал.

"Парни, вам какая нравится? 1 или 2? Ответ "никакая" тоже можно", – пошутила Никитюк в описании.

Пользователи оценили "новую внешность" телеведущей, хотя мнения о том, какой вариант лучше, разделились.

"На втором фото нужна грудь 5-го размера", "Вторая, как НЛО", "Реальная лучше", "Богиня фотошопа", "Вот это фотошоп", "2 – это ужас", – прокомментировали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взволновала фанатов снимком, на котором позировала в одном полотенце на голое тело и без макияжа.

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