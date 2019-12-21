Носят ли звезды белье под "голые" платья: раскрыт секрет

Знаменитости часто красуются на красных дорожках в модных нарядах, под которыми якобы совершенно нет белья.

Однако такое мнение является заблуждением, поскольку звездам приходится использовать специальные средства, чтобы не было неудобно и неэстетично, передает Cosmopolitan.

"Голые платья" - секреты звезды

Так, для эффектных выходов в платье с очень высоким разрезом, открывающим бедро, знаменитостям приходится использовать бесшовные стринги. Они приклеиваются к коже и не раздражают резинкой, которой попросту нет. Производители выпускают такие предметы в разных цветовых гаммах под любую кожу.

Бесшовные стринги / Джулия Салеми Коллаж

А с красивой грудью в экстремальном декольте приходится намного сложнее. В таких случаях будет мало просто наклеить специальный предмет, потому что бюст не будет выглядеть пышно и привлекательно. Если раньше звездам приходилось использовать прозрачный скотч, то сейчас на помощь пришли тейпы, которые легко формируют нужную форму и объем даже без бюстгальтера.

Тейпы / Ким Кардашьян Коллаж

В качестве альтернативы под откровенное платье используют практически незаметные бюстгальтеры из силикона, которые отлично прикрывают грудь и позволяют ее слегка приподнять.

Бюстгальтеры из силикона / Дженнифер Лопес Коллаж

Однако в ситуациях, когда костюм совсем не оставляет места для воображения, вышеуказанные предметы абсолютно не походят. Тогда на помощь приходят небольшие круглые наклейки для сосков. Хотя у них есть недостаток – неприятно снимать.

Наклейки на соски / Виктория Харви Коллаж

И это еще не все. Практически все знаменитости используют для официальных выходов утягивающие боди, шортики и жесткие корсеты, чтобы скорректировать фигуру.

Утягивающие шортики / Ким Кардашьян коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кардашьян рассказала, что долгие годы использовала скотч во время выходов на публику, но он травмировал кожу. Потому звезда выпустила собственную бьюти-новинку: наклейки на чувствительную часть груди и специальную ленту.

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