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Ноги до потолка: полуголая российская телезвезда взбудоражила пикантными снимками

1.6тЧитать материал на украинском

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова посетила турецкую баню хамам, побаловав поклонников серией пикантных снимков.

Она попарилась в купальнике, эротично задрав голые ноги к потолку. Соответствующие фотографии звезда опубликовала в Instagram.

"Ну какая Турция без хамама? И нас не миновала чаша сия. Я сауну не люблю, а хамам обожаю. В Турции посещение хамама сопровождается скрабирующими мочалками, мешочками с мыльной пеной и массажем", – рассказала Чехова.

Ноги до потолка: полуголая российская телезвезда взбудоражила пикантными снимками
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Она призналась, что компания, которая организовывает ее отдых, обычно устраивает предсвадебные девичники.

"Но у меня пока свадьбы не намечается, так что сегодня мы наслаждаемся хамамом просто так", – резюмировала она.

Поклонники были в восторге от тела Чеховой. В комментариях написали, что от звезды не могут отвести глаз.

Ноги до потолка: полуголая российская телезвезда взбудоражила пикантными снимками

"O my god. Ну зачем этот секс для глаз, фух, не могу...еще и весной", "У Вас настоящее женское тело, все в тему, надеюсь все свое. Любуюсь Вами постоянно", "Хороша, глаз не оторвать", – написали в сети.

Ну какая Турция без хамама?🙈😂 И нас не миновала чаша сия. Я сауну не люблю, а хамам обожаю☺️ В Турции посещение хамама сопровождается скрабирующими мочалками, мешочками с мыльной пеной и массажем. Обычно кампания @labiance_event , которая нам организовала наш отдых, устраивает в этом роскошном хамаме предсвадебные девичники. Но у меня пока свадьбы не намечается, так что сегодня мы наслаждаемся хамамом просто так😂 А вам нравится хамам, или вы больше по бане? 🧼 #labiance #labiancetour #labiancestyle #cappadocia #turkey #каппадокия #турция #каппадокиямоимиглазами.

Допис, поширений Anfisa Chekhova (@achekhova)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Чехова в шелковой ночнушке с глубоким вырезом засветила огромную грудь.

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Персона
Анфиса Чехова
Место
Турция
Теги
фотосессияшоу-бизнес
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