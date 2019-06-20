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Николь Кидман – 52: самые сексуальные фото звезды

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Известная американская актриса Николь Кидман 20 июня отметила свой 52-ой день рождения.

Возраст абсолютно никак не сказывается на невероятной внешности звезды, а только делает ее привлекательнее, о чем свидетельствуют многочисленные фотосессии. OBOZREVATEL собрал яркие и откровенные снимки Кидман.

Теледебют актрисы состоялся, когда ей было 14 лет, после чего она активно начала сниматься в фильмах и сериалах. Наибольшую популярность в Австралии, откуда родом родители звезды, ей принес минисериал "Вьетнам" и "Бангкок Хилтон".

Кидман для Playboy

Кидман для Playboy

Успешным также была лента Филлипа Нойса "Мертвый Омут", после которой Николь была замечена в Голливуде. Кидман пригласили на роль возлюбленной Тома Круза в фильм "Дни Грома". Съемки переросли в бурный роман между актерами, и уже через два года они вместе появились в картине "Далеко-далеко".

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После этого на счету Николь было много отличных ролей: "Другие", "Большая маленькая ложь", "Австралия", "Холодная гора", "Догвиль", "Мулен Руж", "С широко закрытыми глазами" и прочее. А вот брак с Крузом в результате развалился. Но это даже пошло ей на пользу. Кидман получила "Золотой Глобус" за триллер "Другие", потом аналогичную награду за роль в фильме "Часы", а позже и "Оскара".

Николь Кидман

Николь Кидман

Instagram@nicolekidman

С популярностью в Голливуде на актрису посыпалась масса предложений для фотосессий. Она даже снималась для обложки популярного журнала для мужчин Playboy, куда Хью Хефнер хотел заманить ее очень долго. Кидман – обладательница яркого цвета волос, роскошной фигуры и аппетитных форм, из-за чего пикантные фотосессии получались весьма соблазнительными.

Кидман для журнала Stellar magazine

Кидман для журнала Stellar magazine

Stellar magazine

Кидман в басейне

Кидман в басейне

Stellar magazine

Мокрая Николь Кидман

Мокрая Николь Кидман

Stellar magazine

Кадман на обложке

Кадман на обложке

Stellar magazine

Кидман вылезает из воды

Кидман вылезает из воды

Stellar magazine

Николь Кидман – 52: самые сексуальные фото звезды

Stellar magazine

Фото со страницы Кидман

Фото со страницы Кидман

Instagram@nicolekidman

Николь Кидман – 52: самые сексуальные фото звезды

Vanity Fair

Николь Кидман – 52: самые сексуальные фото звезды

Vanity Fair

Николь Кидман – 52: самые сексуальные фото звезды

Vanity Fair

Николь Кидман – 52: самые сексуальные фото звезды
Николь Кидман – 52: самые сексуальные фото звезды

China Daily

Николь Кидман – 52: самые сексуальные фото звезды
Николь Кидман – 52: самые сексуальные фото звезды
Николь Кидман – 52: самые сексуальные фото звезды
Николь Кидман – 52: самые сексуальные фото звезды
Николь Кидман – 52: самые сексуальные фото звезды
Николь Кидман – 52: самые сексуальные фото звезды
Николь Кидман – 52: самые сексуальные фото звезды
Николь Кидман – 52: самые сексуальные фото звезды
Николь Кидман – 52: самые сексуальные фото звезды
Николь Кидман – 52: самые сексуальные фото звезды
Николь Кидман – 52: самые сексуальные фото звезды

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кидман снялась в смелой фотосессии для известного глянца Vanity Fair, где превратилась в мальчика в наряде без нижнего белья.

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Персона
Николь Кидман
Теги
Голливудшоу-бизнесдень рождения
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