Николь Кидман – 52: самые сексуальные фото звезды

Известная американская актриса Николь Кидман 20 июня отметила свой 52-ой день рождения.

Возраст абсолютно никак не сказывается на невероятной внешности звезды, а только делает ее привлекательнее, о чем свидетельствуют многочисленные фотосессии. OBOZREVATEL собрал яркие и откровенные снимки Кидман.

Теледебют актрисы состоялся, когда ей было 14 лет, после чего она активно начала сниматься в фильмах и сериалах. Наибольшую популярность в Австралии, откуда родом родители звезды, ей принес минисериал "Вьетнам" и "Бангкок Хилтон".

Кидман для Playboy

Успешным также была лента Филлипа Нойса "Мертвый Омут", после которой Николь была замечена в Голливуде. Кидман пригласили на роль возлюбленной Тома Круза в фильм "Дни Грома". Съемки переросли в бурный роман между актерами, и уже через два года они вместе появились в картине "Далеко-далеко".

После этого на счету Николь было много отличных ролей: "Другие", "Большая маленькая ложь", "Австралия", "Холодная гора", "Догвиль", "Мулен Руж", "С широко закрытыми глазами" и прочее. А вот брак с Крузом в результате развалился. Но это даже пошло ей на пользу. Кидман получила "Золотой Глобус" за триллер "Другие", потом аналогичную награду за роль в фильме "Часы", а позже и "Оскара".

Николь Кидман Instagram@nicolekidman

С популярностью в Голливуде на актрису посыпалась масса предложений для фотосессий. Она даже снималась для обложки популярного журнала для мужчин Playboy, куда Хью Хефнер хотел заманить ее очень долго. Кидман – обладательница яркого цвета волос, роскошной фигуры и аппетитных форм, из-за чего пикантные фотосессии получались весьма соблазнительными.

Кидман для журнала Stellar magazine Stellar magazine

Кидман в басейне Stellar magazine

Мокрая Николь Кидман Stellar magazine

Кадман на обложке Stellar magazine

Кидман вылезает из воды Stellar magazine

Stellar magazine

Фото со страницы Кидман Instagram@nicolekidman

Vanity Fair

Vanity Fair

Vanity Fair

China Daily

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кидман снялась в смелой фотосессии для известного глянца Vanity Fair, где превратилась в мальчика в наряде без нижнего белья.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал