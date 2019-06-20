Николь Кидман – 52: самые сексуальные фото звезды

Известная американская актриса Николь Кидман 20 июня отметила свой 52-ой день рождения.
Возраст абсолютно никак не сказывается на невероятной внешности звезды, а только делает ее привлекательнее, о чем свидетельствуют многочисленные фотосессии. OBOZREVATEL собрал яркие и откровенные снимки Кидман.
Теледебют актрисы состоялся, когда ей было 14 лет, после чего она активно начала сниматься в фильмах и сериалах. Наибольшую популярность в Австралии, откуда родом родители звезды, ей принес минисериал "Вьетнам" и "Бангкок Хилтон".
Кидман для Playboy
Успешным также была лента Филлипа Нойса "Мертвый Омут", после которой Николь была замечена в Голливуде. Кидман пригласили на роль возлюбленной Тома Круза в фильм "Дни Грома". Съемки переросли в бурный роман между актерами, и уже через два года они вместе появились в картине "Далеко-далеко".
После этого на счету Николь было много отличных ролей: "Другие", "Большая маленькая ложь", "Австралия", "Холодная гора", "Догвиль", "Мулен Руж", "С широко закрытыми глазами" и прочее. А вот брак с Крузом в результате развалился. Но это даже пошло ей на пользу. Кидман получила "Золотой Глобус" за триллер "Другие", потом аналогичную награду за роль в фильме "Часы", а позже и "Оскара".
Николь Кидман
Instagram@nicolekidman
С популярностью в Голливуде на актрису посыпалась масса предложений для фотосессий. Она даже снималась для обложки популярного журнала для мужчин Playboy, куда Хью Хефнер хотел заманить ее очень долго. Кидман – обладательница яркого цвета волос, роскошной фигуры и аппетитных форм, из-за чего пикантные фотосессии получались весьма соблазнительными.
Кидман для журнала Stellar magazine
Stellar magazine
Кидман в басейне
Stellar magazine
Мокрая Николь Кидман
Stellar magazine
Кадман на обложке
Stellar magazine
Кидман вылезает из воды
Stellar magazine
Stellar magazine
Фото со страницы Кидман
Instagram@nicolekidman
Vanity Fair
Vanity Fair
Vanity Fair
China Daily
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кидман снялась в смелой фотосессии для известного глянца Vanity Fair, где превратилась в мальчика в наряде без нижнего белья.
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