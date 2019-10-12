Никитюк внезапно изменила имидж: как выглядит красавица

Украинская телеведущая Леся Никитюк изменила имидж, перекрасившись из блондинки.
На своей странице в Instagram она поделилась с поклонниками фотографией, на которой позирует с розовыми волосами, а образ дополняет платье в стиле милитари.
"Красную ниточку на левой руке заметили? Или сразу на волосы посмотрели? Да, перекрасилась. Как думаете, почему? 1. Будет что-то интересное. 2. Психанула. 3. Джареду не нравятся блондинки", – написала под снимком Никитюк.
Никитюк перекрасилась в розовый
instagram/lesia_nikituk
В своем сторис она также показала салон, в котором красилась. Никитюк призналась, что никогда бы сама не решилась побриться налысо или сделать яркий цвет волос. Телеведущая пообещала позже рассказать, зачем она сменила имидж.
Никитюк – смена имиджа
Сторис-instagram.com/lesia_nikituk
В комментариях новый образ телеведущей вызвал бурю эмоций. Поклонникам понравился нежный цвет, в который она выкрасилась.
"Очень классно. Потом коротко подстрижешься", "Наверно, будет что-то интересное", "Психанула", "Вау, вам идет розовый, вы похожи на Пинки Пай из мультика", "Вам очень идет", – ответили поклонники.
Никитюк похвасталась сменой имиджа
Сторис-instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк покрасилась в розовый цвет
Сторис-instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк покрасилась
Сторис-instagram.com/lesia_nikituk
Никитюк засекла Лободу в Украине
Сторис-instagram.com/lesia_nikituk
Как выглядела Леся Никитюк до того, как покрасилась – фото
Леся Никитюк в бюстье
instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк в стильном образе
instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк с пальто на голое тело
instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк в купальнике
instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк уже экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.
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