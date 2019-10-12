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12 октября • обновлено в 15:04
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/ Красота

Никитюк внезапно изменила имидж: как выглядит красавица

1.5т Читать материал на украинском

Украинская телеведущая Леся Никитюк изменила имидж, перекрасившись из блондинки.

На своей странице в Instagram она поделилась с поклонниками фотографией, на которой позирует с розовыми волосами, а образ дополняет платье в стиле милитари.

"Красную ниточку на левой руке заметили? Или сразу на волосы посмотрели? Да, перекрасилась. Как думаете, почему? 1. Будет что-то интересное. 2. Психанула. 3. Джареду не нравятся блондинки", – написала под снимком Никитюк.

Никитюк перекрасилась в розовый

Никитюк перекрасилась в розовый

instagram/lesia_nikituk

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В своем сторис она также показала салон, в котором красилась. Никитюк призналась, что никогда бы сама не решилась побриться налысо или сделать яркий цвет волос. Телеведущая пообещала позже рассказать, зачем она сменила имидж.

Никитюк – смена имиджа

Никитюк – смена имиджа

Сторис-instagram.com/lesia_nikituk

В комментариях новый образ телеведущей вызвал бурю эмоций. Поклонникам понравился нежный цвет, в который она выкрасилась.

"Очень классно. Потом коротко подстрижешься", "Наверно, будет что-то интересное", "Психанула", "Вау, вам идет розовый, вы похожи на Пинки Пай из мультика", "Вам очень идет", – ответили поклонники.

Никитюк похвасталась сменой имиджа

Никитюк похвасталась сменой имиджа

Сторис-instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк покрасилась в розовый цвет

Леся Никитюк покрасилась в розовый цвет

Сторис-instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк покрасилась

Леся Никитюк покрасилась

Сторис-instagram.com/lesia_nikituk

Никитюк засекла Лободу в Украине

Никитюк засекла Лободу в Украине

Сторис-instagram.com/lesia_nikituk

Никитюк внезапно изменила имидж: как выглядит красавица
Никитюк внезапно изменила имидж: как выглядит красавица
Никитюк внезапно изменила имидж: как выглядит красавица
Никитюк внезапно изменила имидж: как выглядит красавица

Как выглядела Леся Никитюк до того, как покрасилась – фото

Леся Никитюк в бюстье

Леся Никитюк в бюстье

instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк в стильном образе

Леся Никитюк в стильном образе

instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с пальто на голое тело

Леся Никитюк с пальто на голое тело

instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк в купальнике

Леся Никитюк в купальнике

instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк

Леся Никитюк

instagram.com/lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк уже экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Красота смена имиджа
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Иванов Понтелеймон
Иванов Понтелеймон
Интересно когда она стала красавицей.
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70rus xxx
70rus xxx
Давно заметил,что на Окраине какое то нездоровое понятия о красоте.Еще Фарион не хватает.
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