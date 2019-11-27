Никитюк показала голые ягодицы и обидела поклонниц

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников пикантным фото, на котором позирует в откровенном купальнике.

Горячим снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram. В частности, она продемонстрировала голые ягодицы в бикини.

"Уважаемые телочки. Угадайте какую часть тела нельзя выставлять на палящее солнце никогда? Правильно, лицо! Фейс по-модному, а чего? Потому что будете старыми, потасканными ондатрами. Я серьезно! Задумайтесь над этим", – пошутила она.

От соблазнительных форм Никитюк многие пришли в восторг, хотя некоторые были обижены сравнением с ондатрами, потому обозвали таким же образом звезду в ответ.

"Сама ондатра", "Еще грудь нельзя выставлять", "Попа огонь", "Та зачем мне твое лицо, когда я вижу такую жо*енцию", "Потасканные ондатры, ржу в голос", "Какая же ты шикарная", – прокомментировали фолловеры.

Леся Никитюк в откровенном купальнике на отдыхе instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в боди instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в купальнике возле машины instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в купальнике instagram/lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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