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29 ноября • обновлено в 11:59
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/ Красота

Никитюк показала голые ягодицы и обидела поклонниц

5.5т
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Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников пикантным фото, на котором позирует в откровенном купальнике.

Горячим снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram. В частности, она продемонстрировала голые ягодицы в бикини.

"Уважаемые телочки. Угадайте какую часть тела нельзя выставлять на палящее солнце никогда? Правильно, лицо! Фейс по-модному, а чего? Потому что будете старыми, потасканными ондатрами. Я серьезно! Задумайтесь над этим", – пошутила она.

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От соблазнительных форм Никитюк многие пришли в восторг, хотя некоторые были обижены сравнением с ондатрами, потому обозвали таким же образом звезду в ответ.

"Сама ондатра", "Еще грудь нельзя выставлять", "Попа огонь", "Та зачем мне твое лицо, когда я вижу такую жо*енцию", "Потасканные ондатры, ржу в голос", "Какая же ты шикарная", – прокомментировали фолловеры.

Никитюк показала голые ягодицы и обидела поклонниц
Никитюк показала голые ягодицы и обидела поклонниц
Никитюк показала голые ягодицы и обидела поклонниц
Леся Никитюк в откровенном купальнике на отдыхе

Леся Никитюк в откровенном купальнике на отдыхе

instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в боди

Леся Никитюк в боди

instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в купальнике возле машины

Леся Никитюк в купальнике возле машины

instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк в купальнике

Леся Никитюк в купальнике

instagram/lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Красота фотографии фотосессия
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Комментарии
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Бобырь Василий
Бобырь Василий
Село тупэньке...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кто эту у р о д л и в у ю л о ш а д ь воняющую навозом взял на ТВ?она же реально у р о д и н а ещё и т у п а я?я что один что ли вижу что она с т р е м н а я полностью?
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Бы-для-чка. "..тьолочки". Отстойло
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