Никитюк показала голые ягодицы и обидела поклонниц

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников пикантным фото, на котором позирует в откровенном купальнике.
Горячим снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram. В частности, она продемонстрировала голые ягодицы в бикини.
"Уважаемые телочки. Угадайте какую часть тела нельзя выставлять на палящее солнце никогда? Правильно, лицо! Фейс по-модному, а чего? Потому что будете старыми, потасканными ондатрами. Я серьезно! Задумайтесь над этим", – пошутила она.
От соблазнительных форм Никитюк многие пришли в восторг, хотя некоторые были обижены сравнением с ондатрами, потому обозвали таким же образом звезду в ответ.
"Сама ондатра", "Еще грудь нельзя выставлять", "Попа огонь", "Та зачем мне твое лицо, когда я вижу такую жо*енцию", "Потасканные ондатры, ржу в голос", "Какая же ты шикарная", – прокомментировали фолловеры.
Леся Никитюк в откровенном купальнике на отдыхе
instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк в боди
instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк в купальнике возле машины
instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк в купальнике
instagram/lesia_nikituk
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.
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