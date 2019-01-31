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/Красота

Никитюк без белья сверкнула грудью на камеру: опубликованы фото и видео

1.2тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая, финалистка проекта "Танці з зірками" на канале 1+1 Леся Никитюк сверкнула грудью на камеру.

Так, популярная артистка предстала в сексуальном наряде с экстремально глубоким декольте, частично оголяющим ее бюст. Короткий ролик опубликован в Stories личного Instagram-аккаунта Леси (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Никитюк посетила один из самых необычных ресторанов мира, который находится на глубине почти 6 метров под водой. Для похода в заведение телеведущая выбрала короткое платье, под которым, как заметно на фото, нет белья.

"Еще одна моя мечта сбылась! Я побывала в подводном ресторане с потрясающей кухней и видом", – поделилась Леся с поклонниками. Те, в свою очередь, обратили внимание на нестандартный наряд.

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В комментариях к посту многие фанаты упрекнули Лесю в том, что она "пришла в ресторан в ночнушке", которую надела на голое тело. По мнению фолловеров. в общественных заведениях неприлично появляться в таком виде.

Скриншот Stories

Скриншот Stories

Instagram @lesia_nikituk

Скриншот Stories

Скриншот Stories

Instagram @lesia_nikituk

Другие же, наоборот, отметили, что артистка выглядит сексуально и утонченно, а платье их нисколько не смутило.

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Скриншот Stories

Скриншот Stories

Instagram @lesia_nikituk

Никитюк без белья сверкнула грудью на камеру: опубликованы фото и видео

Никитюк без белья сверкнула грудью на камеру: опубликованы фото и видео

Никитюк без белья сверкнула грудью на камеру: опубликованы фото и видео

Никитюк без белья сверкнула грудью на камеру: опубликованы фото и видео

Никитюк без белья сверкнула грудью на камеру: опубликованы фото и видео

Никитюк без белья сверкнула грудью на камеру: опубликованы фото и видео

Никитюк без белья сверкнула грудью на камеру: опубликованы фото и видео

Никитюк без белья сверкнула грудью на камеру: опубликованы фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская телеведущая и экс-участница шоу "Танці з зірками” Леся Никитюк показала, как она отдыхала в Арабских Эмиратах и поделилась с подписчиками в Instagram тонкостями местного шоппинга.

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Тема
новости Украины
Персона
Леся Никитюк
Тег
шоу-бизнес
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