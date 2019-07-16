Главная Новости
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Красота

"Невозможно не хотеть!" Астафьева вызвала восторг соблазнительными фото

284 Читать материал на украинском

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками соблазнительными снимками.

Так, фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в майке мятного цвета с очень глубоким декольте и трусах.

"Невозможно не хотеть!" Астафьева вызвала восторг соблазнительными фото

Даша Астафьева в соблазнительной фотосессии

Фото из Instagram

"Невозможно не хотеть!" Астафьева вызвала восторг соблазнительными фото

Даша Астафьева сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Невозможно не хотеть!" Астафьева вызвала восторг соблазнительными фото

Соблазнительная Даша Астафьева

Фото из Instagram

Новости
"Достала эта порнуха!" Лободу разгромили за вульгарное фото

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых публикаций звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Невозможно не хотеть!" Астафьева вызвала восторг соблазнительными фото
"Невозможно не хотеть!" Астафьева вызвала восторг соблазнительными фото
"Невозможно не хотеть!" Астафьева вызвала восторг соблазнительными фото
"Невозможно не хотеть!" Астафьева вызвала восторг соблазнительными фото

Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Даши Астафьевой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Невозможно не хотеть!" Астафьева вызвала восторг соблазнительными фото

Даша Астафьева оголилась на камеру

Фото из Instagram

"Невозможно не хотеть!" Астафьева вызвала восторг соблазнительными фото

Соблазнительная Даша Астафьева

Фото из Instagram

"Невозможно не хотеть!" Астафьева вызвала восторг соблазнительными фото

Даша Астафьева продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Невозможно не хотеть!" Астафьева вызвала восторг соблазнительными фото

Даша Астафьева засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Невозможно не хотеть!" Астафьева вызвала восторг соблазнительными фото

Даша Астафьева продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Невозможно не хотеть!" Астафьева вызвала восторг соблазнительными фото

Даша Астафьева сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Невозможно не хотеть!" Астафьева вызвала восторг соблазнительными фото

Даша Астафьева засветила грудь

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Астафьева озадачила поклонниковсценическим костюмом, выполненном в БДСМ-стиле.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Персона
Даша Астафьева
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Актриса????и где она играла?в пороно?какой смысл в ее фото если не все и давно видели голой?это тоже что Саша Грей снялась в купальнике)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel