Невеста скандального в РФ рэпера оголилась на пляже: пикантные снимки

Невеста знаменитого российского рэпера Тимати, который называет себя любимым исполнителем президента РФ Владимира Путина, модель Анастасия Решетова оголилась на пляже.

Так, девушка показала своим поклонникам в сети сексуальные снимки, на которых демонстрирует свою грудь внушительных размеров. Фото размещено в Instagram-аккаунте Решетовой.

"Все, что нужно на этот момент – солнце, папайя и серф", – похвасталась своим отдыхом Анастасия.

В комментариях к ее посту поклонники начали обсуждать ее фигуру: большинство из них отметили, что у Решетовой прекрасное подтянутое тело. Другие же подчеркнули, что девушка слишком увлеклась силиконом, которым "накачала" себе грудь.

Отметим, 35-летний рэпер и 22-летняя модель Анастасия Решетова вместе уже около трех лет. Недавно в сети появились слухи о том, что Тимати сделал Решетовой предложение, однако сами артисты отказались комментировать эту информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасию Решетову обвинили в измене Тимати. Девушку поймали папарацци в Ницце вместе с 19-летним сыном известного олигарха Сергеем Саркисовым-младшим.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!