Невероятная красотка: Пенелопа Крус в Chanel покорила внешним видом

В Париже проходит Неделя высокой моды, в рамках которой состоялась вечеринка Atelier Swarovski. Испанская актриса Пенелопа Крус, запустившая вместе с брендом собственную линию украшений, стала главной звездой мероприятия.

44-летняя актриса выбрала для вечеринки черное платье от Chanel с полупрозрачной юбкой и бандажным кроем.

Пенелопа Крус Фото: Getty

Свой изысканный наряд с тюлевым подолом Пенелопа дополнила сережками и босоножками.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что актриса Кэти Холмс появилась на публике в роскошном платье без бретелек из коллекции Dior Resort 2019. Правда, корсет наряда в крестьянском стиле сильно сдавил грудь актрисы.