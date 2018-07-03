Невероятная красотка: Пенелопа Крус в Chanel покорила внешним видом

В Париже проходит Неделя высокой моды, в рамках которой состоялась вечеринка Atelier Swarovski. Испанская актриса Пенелопа Крус, запустившая вместе с брендом собственную линию украшений, стала главной звездой мероприятия.
44-летняя актриса выбрала для вечеринки черное платье от Chanel с полупрозрачной юбкой и бандажным кроем.
Пенелопа Крус
Фото: Getty
Свой изысканный наряд с тюлевым подолом Пенелопа дополнила сережками и босоножками.
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что актриса Кэти Холмс появилась на публике в роскошном платье без бретелек из коллекции Dior Resort 2019. Правда, корсет наряда в крестьянском стиле сильно сдавил грудь актрисы.