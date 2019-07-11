"Невероятная!" Кароль вызвала ажиотаж соблазнительным кадром

Популярная украинская поп-дива Тина Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным кадром.

Звезда позировала в облегающем платье на берегу моря, а фотографию опубликовала на своей странице в Instagram.

Поклонники массово начали выражать свое восхищение Кароль. Некоторые даже написали, что хорошее утро начинается не с чашки кофе, а с фото Тины.

Тина Кароль на пляже instagram /tina_karol

"Фотка классная", "Утро начинается не с кофе, самое доброе и самое заряжающее энергией утро начинается с фото Тины", "Принцесса", "Почему такая красивая", "Такая счастливая и красивая", "Лучик солнца", "Невероятная красотка", – восхитились фолловеры.

К слову, с момента публикации этого снимка количество подписчиков резко увеличилось. Поклонники ждали, когда за аккаунтом Кароль начнут следить миллион человек. что в конечном итоге и произошло.

instagram /tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль взбудоражила сеть пляжным снимком, на котором позировала в коротеньких шортах и мини-топе, продемонстрировав шикарную фигуру.

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