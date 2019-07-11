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"Невероятная!" Кароль вызвала ажиотаж соблазнительным кадром

1.7т Читать материал на украинском

Популярная украинская поп-дива Тина Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным кадром.

Звезда позировала в облегающем платье на берегу моря, а фотографию опубликовала на своей странице в Instagram.

Поклонники массово начали выражать свое восхищение Кароль. Некоторые даже написали, что хорошее утро начинается не с чашки кофе, а с фото Тины.

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Тина Кароль на пляже

Тина Кароль на пляже

instagram /tina_karol

"Фотка классная", "Утро начинается не с кофе, самое доброе и самое заряжающее энергией утро начинается с фото Тины", "Принцесса", "Почему такая красивая", "Такая счастливая и красивая", "Лучик солнца", "Невероятная красотка", – восхитились фолловеры.

К слову, с момента публикации этого снимка количество подписчиков резко увеличилось. Поклонники ждали, когда за аккаунтом Кароль начнут следить миллион человек. что в конечном итоге и произошло.

"Невероятная!" Кароль вызвала ажиотаж соблазнительным кадром
"Невероятная!" Кароль вызвала ажиотаж соблазнительным кадром
"Невероятная!" Кароль вызвала ажиотаж соблазнительным кадром
"Невероятная!" Кароль вызвала ажиотаж соблазнительным кадром
"Невероятная!" Кароль вызвала ажиотаж соблазнительным кадром
"Невероятная!" Кароль вызвала ажиотаж соблазнительным кадром

instagram /tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль взбудоражила сеть пляжным снимком, на котором позировала в коротеньких шортах и мини-топе, продемонстрировав шикарную фигуру.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Теги
Красота шоу-бизнес
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