"Нет слов, невероятная!" Каменских взорвала сеть откровенным свадебным снимком

Поп-дива Настя Каменских (NK), которая вышла замуж за рэпера Алексей Потапенко (Потап), порадовала поклонников новым снимком в свадебном платье.

Соответствующую фотографию, которая вызвала бурю эмоций в комментариях, она опубликовала на своей странице в Instagram.

В комментарии Каменских напомнила, что платье приобрела в топовом киевском салоне Novias. Макияж перед свадьбой делала звездный стилист Мария Самхарадзе, а укладку – Ирина Власова.

Поклонники были в восторге из-за красоты поп-дивы, а некоторые даже заявили, что артистка не похожа на себя. Откровенный вырез, благодаря которому видно грудь, также не остался незамеченным.

"Не похожая на себя", "Мне одной показалось, что на этом фото Настя похожа на Жанну Фриске. Сногсшибательно", "Такая красивая! Просто Настя лучшая", "Вырез – бомба", "На фото красивая девушка, но не Настя это...нет, не она", "Шикарная", "Невероятная красотка", "Свадьба года", "Красивая, шикарная, роскошная девушка", "Не знаю, куда смотреть. Сначала конечно смотрел, честно скажу, в глаза", – восхитились поклонники.

Вырез на платье Каменских привлек внимание скриншот

Каменских восхитила поклонников скриншот - инстаграм Насти Каменских

Настю Каменских не узнали Instagram@kamenskux

Из-за макияжа не узнали Instagram@kamenskux - скриншот

Поклонники в восторге от Каменских Instagram / kamenskux

И снова не узнали Каменских на откровенном фото Instagram

Каменских назвали роскошной Instagram / kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL:

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