Нестареющая 60-летняя мать Криса Хемсворта раскрыла секрет вечной молодости

"Вечно молодая" 60-летняя мать актера Криса Хемсворта Леони раскрыла секрет своей красоты.

Жена артиста Эльза Патаки процитировала ее слова для издания Daily Mail. Она объяснила, что ее свекровь Леони выглядит на 30 лет моложе своего возраста благодаря строгому режиму питания.

Крис Хемсворт с матерью Леони Daily Mail

"Она была первым человеком, которого мы знаем, который начал строго придерживаться принципов интервального голодания. И Леони выглядит потрясающе, ей 60, но с каждым годом она все краше", – поделилась Патаки.

Крис Хемсворт с матерью и супругой Daily Mail

Леони начала с того, что не ела один день в неделю. Затем она каждый день начала на протяжении 15-16 часов воздерживаться от пищи.

Напомним, российская певица и солистка группы Reflex Ирина Нельсон раскрыла свои секреты молодости и красоты. По словам Ирины, она уже долгие годы придерживается вегетарианского типа питания и ежедневно занимается йогой по два часа.

Крис Хемсворт с матерью Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 60-летняя Доун Хабшер из США рассказала, что занятия спортом, растительное питание, правильный уход за кожей, сон и потребления дневной нормы воды помогают ей сохранить молодость.