Необычная красота: пять самых известных моделей с редкими заболеваниями

В Сети набирает популярность фотосессия в купальнике модели с ламеллярным ихтиозом – генетическим заболеванием, при котором кожа покрывается крупнопластинчатыми чешуйками. Но она является не единственной девушкой, которая покорила модную индустрию и обладает очень необычной внешностью.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть топ-5 популярных моделей, которые болеют редкими генетическими заболеваниями.

Винни Харлоу

Модель стала известной после участия в 21 сезоне шоу "Топ-модель по-американски". У Винни с детства было диагностировано хроническое состояние кожи - витилиго. Оно характеризуется депигментацией отдельных ее участков.

Джиллиан Меркадо

Джиллиан 29 лет и она прикована к инвалидной коляске. С самого детства девушка страдает мышечной недостаточностью. Однако она fashion-блогер и модель бренда Diesel.

Диандра Форрест

Диандра Форрест - афроамериканская модель-альбинос, с натуральными светлыми волосами и молочно-белой кожей.

Моффи Модело

Модело стала знаменитой, появившись на обложке журнала "POP". С детства девушка страдает довольно сильным косоглазием.

Мелани Гайдос

У Мелани Гайдос сложное и редкое генетическое заболевание – эктодермальная дисплазия – в тяжелой форме, оно влияет на развитие кожи, костей и волос.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что модель Белла Хадид поделилась ярким фото, на котором она позировала с обнаженной грудью.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал