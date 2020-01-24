Необычная красота: пять самых известных моделей с редкими заболеваниями

В Сети набирает популярность фотосессия в купальнике модели с ламеллярным ихтиозом – генетическим заболеванием, при котором кожа покрывается крупнопластинчатыми чешуйками. Но она является не единственной девушкой, которая покорила модную индустрию и обладает очень необычной внешностью.
OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть топ-5 популярных моделей, которые болеют редкими генетическими заболеваниями.
Винни Харлоу
Модель стала известной после участия в 21 сезоне шоу "Топ-модель по-американски". У Винни с детства было диагностировано хроническое состояние кожи - витилиго. Оно характеризуется депигментацией отдельных ее участков.
Джиллиан Меркадо
Джиллиан 29 лет и она прикована к инвалидной коляске. С самого детства девушка страдает мышечной недостаточностью. Однако она fashion-блогер и модель бренда Diesel.
Thank you @instagram & @hispanicheritage foundation for awarding me the #MiVos #MyVoice award (the first of its kind!). As a Latinx with family from Dominican Republic 🇩🇴 it was such truly such an honor! Also THANK YOU @Tytryone for styling me on this magical night✨dress by @elieyoussef_couture #hha31 — image description: red carpet photo. I was awarded the #mivos award so I wore a beautiful long pink dress with tiny flowers embroidered everywhere.
Диандра Форрест
Диандра Форрест - афроамериканская модель-альбинос, с натуральными светлыми волосами и молочно-белой кожей.
Моффи Модело
Модело стала знаменитой, появившись на обложке журнала "POP". С детства девушка страдает довольно сильным косоглазием.
Мелани Гайдос
У Мелани Гайдос сложное и редкое генетическое заболевание – эктодермальная дисплазия – в тяжелой форме, оно влияет на развитие кожи, костей и волос.
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