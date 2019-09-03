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3 сентября • обновлено в 21:17
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/ Красота

Не узнать: легенда Голливуда кардинально изменила имидж

1.8т Читать материал на украинском

Известная голливудская актриса и модель Шарлиз Терон кардинально изменила имидж.

На своей странице в Instagram звезда похвасталась новой прической, из-за которой ее многие поклонники даже не узнали.

"Она вернулась", – написала Терон под фото, пояснив хештегом, что речь идет о ее героине-злодейке в фильме "Форсаж-9", который выйдет в прокат в мае 2020 года.

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Так, блондинка Сайфер предстанет на экранах не с длинными дредами, а со стрижкой "под коршок", укороченной на затылке, и длинной челкой. При чем оттенок волос она также поменяла на русый, благодаря которому лицо актрисы стало еще более выразительным.

Шарлиз Терон изменила имидж для съемок

Шарлиз Терон изменила имидж для съемок

instagram/charlizeafrica

Образ киберпреступницы в фильме дополнили пирсинг в ухе, яркий макияж и черно-красная майка.

Сравнение образов Шарлиз Терон в "Форсаж 8" и "Форсаж 9"

Сравнение образов Шарлиз Терон в "Форсаж 8" и "Форсаж 9"

instagram.com/explore

Предлагаем читателям вспомнить, с какими прическами Шарлиз Терон ходила в последнее время:

Шарлиз Терон с кудряшками

Шарлиз Терон с кудряшками

instagram/charlizeafrica

Блондинка Шарлиз Терон с каре

Блондинка Шарлиз Терон с каре

instagram/charlizeafrica

Шарлиз Терон с каре

Шарлиз Терон с каре

instagram/charlizeafrica

Шарлиз Терон - шатенка с хвостом

Шарлиз Терон - шатенка с хвостом

instagram/charlizeafrica

Шарлиз Терон - шатенка

Шарлиз Терон - шатенка

instagram/charlizeafrica

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Шарлиз Терон снялась обнаженной в рекламе аромата Dior – J'adore Absolu.

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Персона
Шарлиз Терон
Место
США
Теги
Форсаж шоу-бизнес Красота кино смена имиджа
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