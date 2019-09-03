Не узнать: легенда Голливуда кардинально изменила имидж

Известная голливудская актриса и модель Шарлиз Терон кардинально изменила имидж.
На своей странице в Instagram звезда похвасталась новой прической, из-за которой ее многие поклонники даже не узнали.
"Она вернулась", – написала Терон под фото, пояснив хештегом, что речь идет о ее героине-злодейке в фильме "Форсаж-9", который выйдет в прокат в мае 2020 года.
Так, блондинка Сайфер предстанет на экранах не с длинными дредами, а со стрижкой "под коршок", укороченной на затылке, и длинной челкой. При чем оттенок волос она также поменяла на русый, благодаря которому лицо актрисы стало еще более выразительным.
Шарлиз Терон изменила имидж для съемок
instagram/charlizeafrica
Образ киберпреступницы в фильме дополнили пирсинг в ухе, яркий макияж и черно-красная майка.
Сравнение образов Шарлиз Терон в "Форсаж 8" и "Форсаж 9"
instagram.com/explore
Предлагаем читателям вспомнить, с какими прическами Шарлиз Терон ходила в последнее время:
Шарлиз Терон с кудряшками
instagram/charlizeafrica
Блондинка Шарлиз Терон с каре
instagram/charlizeafrica
Шарлиз Терон с каре
instagram/charlizeafrica
Шарлиз Терон - шатенка с хвостом
instagram/charlizeafrica
Шарлиз Терон - шатенка
instagram/charlizeafrica
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Шарлиз Терон снялась обнаженной в рекламе аромата Dior – J'adore Absolu.
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