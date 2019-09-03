Не узнать: легенда Голливуда кардинально изменила имидж

Известная голливудская актриса и модель Шарлиз Терон кардинально изменила имидж.

На своей странице в Instagram звезда похвасталась новой прической, из-за которой ее многие поклонники даже не узнали.

"Она вернулась", – написала Терон под фото, пояснив хештегом, что речь идет о ее героине-злодейке в фильме "Форсаж-9", который выйдет в прокат в мае 2020 года.

Так, блондинка Сайфер предстанет на экранах не с длинными дредами, а со стрижкой "под коршок", укороченной на затылке, и длинной челкой. При чем оттенок волос она также поменяла на русый, благодаря которому лицо актрисы стало еще более выразительным.

Шарлиз Терон изменила имидж для съемок instagram/charlizeafrica

Образ киберпреступницы в фильме дополнили пирсинг в ухе, яркий макияж и черно-красная майка.

Сравнение образов Шарлиз Терон в "Форсаж 8" и "Форсаж 9" instagram.com/explore

Предлагаем читателям вспомнить, с какими прическами Шарлиз Терон ходила в последнее время:

Шарлиз Терон с кудряшками instagram/charlizeafrica

Блондинка Шарлиз Терон с каре instagram/charlizeafrica

Шарлиз Терон с каре instagram/charlizeafrica

Шарлиз Терон - шатенка с хвостом instagram/charlizeafrica

Шарлиз Терон - шатенка instagram/charlizeafrica

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Шарлиз Терон снялась обнаженной в рекламе аромата Dior – J'adore Absolu.

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