''Не узнала'': Сумская восхитила сеть своим внешним видом

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская восхитила пользователей сети своим нестареющим и цветущим внешним видом.

Так, на личной странице в Instagram она поделилась снимком, на котором позировала вместе с участницами группы "НеАнгелы" Славой Каминской и Викторией Смеюхой.

Фото: olgasumska

"В цветнике", — лаконично подписала публикацию актриса. Фотографии были сделаны на съемках нового клипа певицы Ольги Горбачевой.

Фото: olgasumska

Фото: olgasumska

Слава также опубликовала совместный снимок с Сумской на своей странице.

Фото: babaslavka

"Вот расскажите, как? Как можно так выглядеть?", — прокомментировала фотографию певица.

Также пользователи сети пришли в восторг от внешнего вида Ольги и засыпали ее комплиментами.

"Вы завораживаете своей красотой", "Вау, Оля, время будто вернулось вспять. Вы снова девочка", "Вы все как одногодки", "Вы прекрасны, выглядите на 18", "Как подруги", "Как две сестры", "Выглядит она намного моложе своих лет", "Я ее не узнала", — написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сумская вызвала восторг своих подписчиков в соцсети, опубликовав серию осенних портретных фото, на которых запечатлена без макияжа.