МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

''Не узнала'': Сумская восхитила сеть своим внешним видом

1.9тЧитать материал на украинском

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская восхитила пользователей сети своим нестареющим и цветущим внешним видом.

Так, на личной странице в Instagram она поделилась снимком, на котором позировала вместе с участницами группы "НеАнгелы" Славой Каминской и Викторией Смеюхой.

''Не узнала'': Сумская восхитила сеть своим внешним видом

Фото: olgasumska

"В цветнике", — лаконично подписала публикацию актриса. Фотографии были сделаны на съемках нового клипа певицы Ольги Горбачевой.

''Не узнала'': Сумская восхитила сеть своим внешним видом

Фото: olgasumska

''Не узнала'': Сумская восхитила сеть своим внешним видом

Фото: olgasumska

Слава также опубликовала совместный снимок с Сумской на своей странице.

''Не узнала'': Сумская восхитила сеть своим внешним видом

Фото: babaslavka

"Вот расскажите, как? Как можно так выглядеть?", — прокомментировала фотографию певица.

Новости
Солистка "НеАнгелов" показала впечатляющие фото до и после пластики

Также пользователи сети пришли в восторг от внешнего вида Ольги и засыпали ее комплиментами.

"Вы завораживаете своей красотой", "Вау, Оля, время будто вернулось вспять. Вы снова девочка", "Вы все как одногодки", "Вы прекрасны, выглядите на 18", "Как подруги", "Как две сестры", "Выглядит она намного моложе своих лет", "Я ее не узнала", — написали люди.

''Не узнала'': Сумская восхитила сеть своим внешним видом
''Не узнала'': Сумская восхитила сеть своим внешним видом
''Не узнала'': Сумская восхитила сеть своим внешним видом
''Не узнала'': Сумская восхитила сеть своим внешним видом
''Не узнала'': Сумская восхитила сеть своим внешним видом
''Не узнала'': Сумская восхитила сеть своим внешним видом
''Не узнала'': Сумская восхитила сеть своим внешним видом
''Не узнала'': Сумская восхитила сеть своим внешним видом
''Не узнала'': Сумская восхитила сеть своим внешним видом
''Не узнала'': Сумская восхитила сеть своим внешним видом
''Не узнала'': Сумская восхитила сеть своим внешним видом
''Не узнала'': Сумская восхитила сеть своим внешним видом

Как сообщал OBOZREVATEL, Сумская вызвала восторг своих подписчиков в соцсети, опубликовав серию осенних портретных фото, на которых запечатлена без макияжа.

Персона
Ольга Сумская
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
4
Смешно
2
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Конечно, так можно выглядеть! Секрет нестареющей молодости прост- ботокс, ботокс и ещё раз - ботокс! У неё даже губы развело!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги