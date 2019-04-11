"Не стыдно?" Полуголая Глюкоза разозлила сеть пикантным фото

Российская певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, разозлила поклонников пикантным фото.
Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Наталья позировала в полупрозрачном белом боди, из-под которого видна ее грудь. Отметим, что интимную часть тела певица прикрыла стикерами в виде звездочек.
"Скучали?", — лаконично подписала публикацию Ионова.
Если когда-нибудь ты погубишь меня, Я не буду сожалеть ни о чем, ни о прошлом Если ты в пропасть когда-нибудь упадешь, Я упаду за тобой, чтобы не видеть, как ты паришь в воздухе. Если ты когда-нибудь мне солжешь, Значит, ты меня уже и не любишь. Когда ты смотришь в глаза, меня пробирает дрожь. Когда твоя ладонь касается моего подбородка. Если когда-нибудь я уйду, Не отпускай ни за что ты меня, мой любимый. Хоть и буду кричать, что больше я тебя не люблю. Я люблю тебя больше, чем могла бы любить тебя, милый. Если вдруг я прижмусь тихо к твоей груди, Ты меня обними очень крепко с любовью. К счастью или к несчастью, твоя я, прими, Как и ты только мой, хорошо, что ты понял. Если утром с тобою я встречу рассвет, Я в объятьях твоих растворяюсь. С каждым разом я больше люблю так тебя, С каждым разом все больше влюбляюсь. Если когда-нибудь ты погубишь меня, Я не буду жалеть о погибели. Ты поставь близко к сердцу мне дула-курок И стреляй, не медлИ, что есть силы. "Если когда-нибудь ты погубишь меня" Энн Лейн
"Не стыдно?", "А что не обнаженная? , "В таком возрасте стыд и срам такое показывать", "Для мужа демонстрируй, нам не интересно", "Просто неприлично", — возмутились поклонники.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Глюкоза вызвала аналогичную реакцию публичным поцелуем с женщиной.
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