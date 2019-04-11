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/Красота

"Не стыдно?" Полуголая Глюкоза разозлила сеть пикантным фото

1.5тЧитать материал на украинском

Российская певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, разозлила поклонников пикантным фото.

Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Наталья позировала в полупрозрачном белом боди, из-под которого видна ее грудь. Отметим, что интимную часть тела певица прикрыла стикерами в виде звездочек.

"Скучали?", — лаконично подписала публикацию Ионова.

Если когда-нибудь ты погубишь меня, Я не буду сожалеть ни о чем, ни о прошлом Если ты в пропасть когда-нибудь упадешь, Я упаду за тобой, чтобы не видеть, как ты паришь в воздухе. Если ты когда-нибудь мне солжешь, Значит, ты меня уже и не любишь. Когда ты смотришь в глаза, меня пробирает дрожь. Когда твоя ладонь касается моего подбородка. Если когда-нибудь я уйду, Не отпускай ни за что ты меня, мой любимый. Хоть и буду кричать, что больше я тебя не люблю. Я люблю тебя больше, чем могла бы любить тебя, милый. Если вдруг я прижмусь тихо к твоей груди, Ты меня обними очень крепко с любовью. К счастью или к несчастью, твоя я, прими, Как и ты только мой, хорошо, что ты понял. Если утром с тобою я встречу рассвет, Я в объятьях твоих растворяюсь. С каждым разом я больше люблю так тебя, С каждым разом все больше влюбляюсь. Если когда-нибудь ты погубишь меня, Я не буду жалеть о погибели. Ты поставь близко к сердцу мне дула-курок И стреляй, не медлИ, что есть силы. "Если когда-нибудь ты погубишь меня" Энн Лейн

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

Скучали? 💞😉

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

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"Не стыдно?", "А что не обнаженная? , "В таком возрасте стыд и срам такое показывать", "Для мужа демонстрируй, нам не интересно​​​​​​", "Просто неприлично", — возмутились поклонники.

"Не стыдно?" Полуголая Глюкоза разозлила сеть пикантным фото
"Не стыдно?" Полуголая Глюкоза разозлила сеть пикантным фото
"Не стыдно?" Полуголая Глюкоза разозлила сеть пикантным фото
"Не стыдно?" Полуголая Глюкоза разозлила сеть пикантным фото
"Не стыдно?" Полуголая Глюкоза разозлила сеть пикантным фото
"Не стыдно?" Полуголая Глюкоза разозлила сеть пикантным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Глюкоза вызвала аналогичную реакцию публичным поцелуем с женщиной.

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Персона
Наташа Ионова (Глюк’оZа)
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