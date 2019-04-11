"Не стыдно?" Полуголая Глюкоза разозлила сеть пикантным фото

Российская певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, разозлила поклонников пикантным фото.

Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Наталья позировала в полупрозрачном белом боди, из-под которого видна ее грудь. Отметим, что интимную часть тела певица прикрыла стикерами в виде звездочек.

"Скучали?", — лаконично подписала публикацию Ионова.

"Не стыдно?", "А что не обнаженная? , "В таком возрасте стыд и срам такое показывать", "Для мужа демонстрируй, нам не интересно​​​​​​", "Просто неприлично", — возмутились поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Глюкоза вызвала аналогичную реакцию публичным поцелуем с женщиной.

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