Не похожа на себя: роскошной внешности 69-летней Бабкиной нашли объяснение

69-летняя российская певица Надежда Бабкина совершенно не похожа на себя, потому что ведет здоровый образ жизни и замужем за молодым мужчиной.

К такому выводу пришла косметолог Марият Мухина, объяснив недоумение поклонников по поводу того, что у артистки совершенно нет морщин, передает издание "Teleprogramma.pro".

Внешности Бабкиной нашли объяснение instagram/ngbabkina

"Ее биологический возраст не соответствует паспортному. И как раз причина этой молодости в том, что она применяет на себе нетрадиционные методы, в частности часто посещает Алтайский край. Еще она часто посещает Сочи, где в санаториях практикует здоровый образ жизни, а еще санаторное лечение, которое сказывается очень мощно на молодости кожи", – сказала косметолог.

Бабкиной - 69: почему выглядит так молодо instagram/ngbabkina

По ее словам, на внешность также влияет еще и молодой муж Евгений Гор, которому сейчас 39 лет.

"Мы знаем, что те женщины, мужья которых младше, выглядят намного лучше, это по статистике", – добавила Мухина.

Надежда Бабкина - внешность instagram/ngbabkina

Надежда Бабкина - фото instagram/ngbabkina

Внешность Надежды Бабкиной instagram/ngbabkina

Надежда Бабкина instagram/ngbabkina

Надежда Бабкина - 69 лет instagram/ngbabkina

Как сообщал OBOZREVATEL, Бабкина давно известна тем, что с возрастом не выглядит старше. Многие поклонники задавались вопросом, как ей удается так выглядеть. В июле, будто в ответ фанатам, Бабкина опубликовала обнаженное фото, на котором позировала, лежа в ванной с пеной.

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