Не похожа на себя: роскошной внешности 69-летней Бабкиной нашли объяснение

69-летняя российская певица Надежда Бабкина совершенно не похожа на себя, потому что ведет здоровый образ жизни и замужем за молодым мужчиной.
К такому выводу пришла косметолог Марият Мухина, объяснив недоумение поклонников по поводу того, что у артистки совершенно нет морщин, передает издание "Teleprogramma.pro".
Внешности Бабкиной нашли объяснение
instagram/ngbabkina
"Ее биологический возраст не соответствует паспортному. И как раз причина этой молодости в том, что она применяет на себе нетрадиционные методы, в частности часто посещает Алтайский край. Еще она часто посещает Сочи, где в санаториях практикует здоровый образ жизни, а еще санаторное лечение, которое сказывается очень мощно на молодости кожи", – сказала косметолог.
Бабкиной - 69: почему выглядит так молодо
instagram/ngbabkina
По ее словам, на внешность также влияет еще и молодой муж Евгений Гор, которому сейчас 39 лет.
"Мы знаем, что те женщины, мужья которых младше, выглядят намного лучше, это по статистике", – добавила Мухина.
Надежда Бабкина - внешность
instagram/ngbabkina
Надежда Бабкина - фото
instagram/ngbabkina
Внешность Надежды Бабкиной
instagram/ngbabkina
Надежда Бабкина
instagram/ngbabkina
Надежда Бабкина - 69 лет
instagram/ngbabkina
Как сообщал OBOZREVATEL, Бабкина давно известна тем, что с возрастом не выглядит старше. Многие поклонники задавались вопросом, как ей удается так выглядеть. В июле, будто в ответ фанатам, Бабкина опубликовала обнаженное фото, на котором позировала, лежа в ванной с пеной.
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