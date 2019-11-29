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29 ноября • обновлено в 12:31
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/ Красота

Не похожа на себя: роскошной внешности 69-летней Бабкиной нашли объяснение

11.7т
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69-летняя российская певица Надежда Бабкина совершенно не похожа на себя, потому что ведет здоровый образ жизни и замужем за молодым мужчиной.

К такому выводу пришла косметолог Марият Мухина, объяснив недоумение поклонников по поводу того, что у артистки совершенно нет морщин, передает издание "Teleprogramma.pro".

Внешности Бабкиной нашли объяснение

Внешности Бабкиной нашли объяснение

instagram/ngbabkina

"Ее биологический возраст не соответствует паспортному. И как раз причина этой молодости в том, что она применяет на себе нетрадиционные методы, в частности часто посещает Алтайский край. Еще она часто посещает Сочи, где в санаториях практикует здоровый образ жизни, а еще санаторное лечение, которое сказывается очень мощно на молодости кожи", – сказала косметолог.

Бабкиной - 69: почему выглядит так молодо

Бабкиной - 69: почему выглядит так молодо

instagram/ngbabkina

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По ее словам, на внешность также влияет еще и молодой муж Евгений Гор, которому сейчас 39 лет.

"Мы знаем, что те женщины, мужья которых младше, выглядят намного лучше, это по статистике", – добавила Мухина.

Надежда Бабкина - внешность

Надежда Бабкина - внешность

instagram/ngbabkina

Надежда Бабкина - фото

Надежда Бабкина - фото

instagram/ngbabkina

Внешность Надежды Бабкиной

Внешность Надежды Бабкиной

instagram/ngbabkina

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина

instagram/ngbabkina

Надежда Бабкина - 69 лет

Надежда Бабкина - 69 лет

instagram/ngbabkina

Как сообщал OBOZREVATEL, Бабкина давно известна тем, что с возрастом не выглядит старше. Многие поклонники задавались вопросом, как ей удается так выглядеть. В июле, будто в ответ фанатам, Бабкина опубликовала обнаженное фото, на котором позировала, лежа в ванной с пеной.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Надежда Бабкина
Теги
Красота шоу-бизнес фотографии фотосессия косметика
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
И ничего что пупок на подбородке...
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