"Не меняются только дураки": как выглядеть элегантно в любом возрасте

Хорошо выглядеть – удел не только молодых и горячих, стильно и элегантно можно смотреться и в более зрелом возрасте.

Советами поделилась дизайнер Виктория Гресь в своем блоге на OBOZREVATEL. По ее мнению, проблема украинок заключается в восприятии себя исключительно как человека, у которого уже все позади, а единственная функция женщины – мать и бабушка, после определенной даты в паспорте. .

Зрелые женщины, конечно, тоже заметили моду на удобство, но из-за небрежного отношения к стилю, это превратилось не в более расслабленные силуэты, а в карикатурные образы женщин в лосинах и трикотажных кофточках, несмотря на фигуру.

"На мой взгляд — не меняются только дураки! Да, кроссовки и кеды в тренде, но одно дело тоненькая девочка в шелковом тренче и уродливых, но модных Balenciaga, а другое – тетя в кроссовках и юбке-карандаш, которая не обращает внимания на то, во что одета и какая стрижка у неё на голове", - утверждает дизайнер.

С возрастом любая женщина должна уделять внешнему виду не меньше, а то и больше времени.

"Я глубоко убеждена, что с возрастом потребность в новой и качественной одежде намного выше, чем в юности, и это одно из тех удовольствий, которое нужно себе доставлять", - суммировала Виктория Гресь.

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