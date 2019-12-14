"Не меняется": Собчак в откровенном платье вызвала ажиотаж

Российская телеведущая Ксения Собчак, которую заподозрили в беременности, вызывала ажиотаж стильным образом.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует в откровенном золотистом платье.

Ксения Собчак instagram/xenia_sobchak

"Как молоды мы были", – написала она, намекнув, что это старое фото.

Ксения Собчак в откровенном платье instagram/xenia_sobchak

Пользователи были в восторге от новой фотографии Ксении Собчак. Многим понравился откровенный и в то же время праздничный образ телеведущей.

"Огонь девушка", "Похожа на Волочкову", "Клевое платье", "Какая красивая, огонь", "Суперская", "Ксения, вы не меняетесь", – написали фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Собчак озадачила другой модной съемкой. Она выбрала черное вечернее платье-макси, дополнив лук чулками в сетку и спортивными белыми ботинками. Ногу поставила на бочку, а по воздуху провела рукой с дымовой шашкой, создав ощущение мистики.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!