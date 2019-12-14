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14 декабря • обновлено в 16:26
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/ Красота

"Не меняется": Собчак в откровенном платье вызвала ажиотаж

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Российская телеведущая Ксения Собчак, которую заподозрили в беременности, вызывала ажиотаж стильным образом.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует в откровенном золотистом платье.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

instagram/xenia_sobchak

"Как молоды мы были", – написала она, намекнув, что это старое фото.

Ксения Собчак в откровенном платье

Ксения Собчак в откровенном платье

instagram/xenia_sobchak

Пользователи были в восторге от новой фотографии Ксении Собчак. Многим понравился откровенный и в то же время праздничный образ телеведущей.

"Огонь девушка", "Похожа на Волочкову", "Клевое платье", "Какая красивая, огонь", "Суперская", "Ксения, вы не меняетесь", – написали фолловеры.

"Не меняется": Собчак в откровенном платье вызвала ажиотаж
"Не меняется": Собчак в откровенном платье вызвала ажиотаж
"Не меняется": Собчак в откровенном платье вызвала ажиотаж

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Собчак озадачила другой модной съемкой. Она выбрала черное вечернее платье-макси, дополнив лук чулками в сетку и спортивными белыми ботинками. Ногу поставила на бочку, а по воздуху провела рукой с дымовой шашкой, создав ощущение мистики.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
Теги
фотографии фотосессия шоу-бизнес
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Комментарии на сайте не модерированы
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Интересно, а у нее рот закрывается? Сколько встречал ее фотографий всегда видно верхние зубы.
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