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29 мая • обновлено в 12:40
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/ Красота

Не делайте так! Названо 4 ошибки в макияже, которые старят

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Девушки используют косметику, чтобы выглядеть привлекательнее и моложе, но существуют ошибки в макияже, которые дают обратный эффект.

О 4 распространенных makeup-ошибках, которые визуально прибавляют возраст, пишет "Рамблер женский".

Толстые черные стрелки

Толстые и при этом угольно-черные стрелки могут визуально придать возраст даже молодой девушке и создать впечатление "тяжелых" век.

Не делайте так! Названо 4 ошибки в макияже, которые старят

Фото: yandex.kz

Поэтому визажисты рекомендуют делать тонкую стрелку. И если вы блондинка, то лучше не черную, а темно-коричневую.

Несколько акцентов одновременно

Все чаще можно увидеть девушек с макияжем, акценты в котором сделаны одновременно и на глаза, и на губы. Однако, по словам специалистов, такой прием сейчас не в моде.

Не делайте так! Названо 4 ошибки в макияже, которые старят

Фото: instagram/morphebrushes

Поэтому, если вы делаете акцент на губах, макияж глаз должен быть более нейтральным и не перетягивать внимание на себя.

Яркие брови

Ярко накрашенные брови могут придать вашему лицу неухоженный вид и добавить пару лишних лет.

Не делайте так! Названо 4 ошибки в макияже, которые старят

Фото: /today.kz

Лучше отдавайте предпочтение оттенкам на тон светлее вашего собственного цвета бровей и не выходите за пределы собственного контура.

Тени в цвет одежды

Не делайте так! Названо 4 ошибки в макияже, которые старят

Фото: cosmetic.ua

Такой подбор оттенков сразу бросается в глаза. Подобный макияж обречен на неудачу, ведь он может визуально прибавить вам возраст, а еще – будет выглядеть безвкусно.

Ранее OBOZREVATEL назвал 4 главных тренда в макияже 2020: визажисты рекомендуют обзавестись румянами, разноцветными палетками теней и хайлайтерами.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
макияж Красота
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