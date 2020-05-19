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19 мая • обновлено в 15:10
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/ Красота

Не делайте это: 5 привычек, которые старят кожу лица

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Иногда причиной старения кожи лица могут быть совершенно безобидные на первый взгляд действия.

Так, Рамблер пишет о привычках, которые старят кожу.

Не делайте это: 5 привычек, которые старят кожу лица

bb.lv

Прижимать телефон щекой к плечу

В таком положении лицо свисает вбок, из-за чего контуры размываются и образуется второй подбородок. Кроме того, на экране телефона находится множество микробов, которые мы сами же как будто "втираем" в кожу и провоцируем воспаления.

Вытирать лицо полотенцем

Во время трения кожа лица растягивается, что делает овал нечетким и способствует появлению морщин. Также ткань травмирует влажную кожу. Лучше вытирать лицо одноразовыми бумажными полотенцами.

Не делайте это: 5 привычек, которые старят кожу лица

compoferrum.ru

Отказ от солнцезащитных очков

Отказ от очков в солнечную погоду заставляет нас щуриться. Из-за этого вокруг глаз образуются "гусиные лапки", которые через пару лет ощутимо прибавят возраста.

Хмурить брови и морщить лоб

Если вы постоянно хмуритесь, над переносицей появляются вертикальные складки, а при регулярном вскидывании бровей – лоб "украшают" горизонтальные морщины.

Подпирать лицо рукой

Такая поза – путь к второму подбородку, носогубным складкам и морщинам под глазами. Кроме того, со временем кожа будет терять эластичность и провисать. Кровообращение лица нарушается и оно чаще отекает.

Не делайте это: 5 привычек, которые старят кожу лица

telegraf.com.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что эксперты в области здорового питания составили список из 5 продуктов, которые следует избегать после 30-ти лет.

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Автор
Анна Михно
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