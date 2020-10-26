Названы три главных принципа красивого лица

София Ковнир Красота 10:52, 26.10.2020

Датские ученые провели исследование и вывели три принципа красоты, которые действуют вне зависимости от возраста человека и других условий.

Специалисты также пришли к выводу, что люди, которые недовольны своим внешним видом, склонны переоценивать критерии красоты, тогда как те, кого все устраивает, часто более реалистично подходят к оценке себя, пишет Рамблер.

Во-первых, самое главное, чтобы лицо было симметричным. Это куда важнее модных типажей, которое выбрало общество. Симметрия символизирует о хороших генах, которые может передать человек своему потомству, а асимметрия сигнализирует о неполадках в организме.

Второй критерий красоты – наличие черт лица, как можно более типичных для среднестатистического представителя вашего народа.

Названы три главных принципа красивого лица
GoodFon

Третий – ровная кожа. Темные круги под глазами, сыпь или тусклый цвет лица – также могут ухудшить оценку внешности другого человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы самые безопасные процедуры для лица этой осенью. В это время стоит задуматься об комплексном и правильном уходе.

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Lady Красота

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