Названы самые привлекательные части женского тела

Мужчины считают самой привлекательной частью женского тела – глаза. КРоме того, в список также попали ягодицы, женская грудь и бедра.

Основываясь на данных опросов и исследований составлен рейтинг самых сексуальных частей женского тела. Список публикует издание Cosmopolitan.

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Десятое место в рейтинге самых сексуальных частей тела девушки досталось щиколоткам. Как оказалось, тонкие, изящные, подчеркнутые туфлями на каблуке, они очень нравятся мужчинам.

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Девятой в рейтинге тела оказалась вагина. Восьмое место занимает спина. Седьмое место — живот. Он должен быть упругим, но, в то же время, женственным.

Шестое место занимают ключицы. Мужчины находят их очень трогательными и сексуальными. На пятом месте оказались бедра.

Четвертое место занимает грудь в частности и женское декольте в целом.

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Третье место досталось попе. Чем выпуклее и круглее она будет, тем лучше. Второе место в хит-листе сексуальности парни отводят губам. По данным исследования, при просмотре серии фото девушек, мужчины выделяют именно губы.

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Первое место в рейтинге самых привлекательных частей тела девушки занимают глаза.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в университете Техаса выяснили, что мужчины предпочитают девушек с большим поясничным прогибом, пухлыми губами и большими глазами.