Названы самые привлекательные части женского тела
Мужчины считают самой привлекательной частью женского тела – глаза. КРоме того, в список также попали ягодицы, женская грудь и бедра.
Основываясь на данных опросов и исследований составлен рейтинг самых сексуальных частей женского тела. Список публикует издание Cosmopolitan.
Десятое место в рейтинге самых сексуальных частей тела девушки досталось щиколоткам. Как оказалось, тонкие, изящные, подчеркнутые туфлями на каблуке, они очень нравятся мужчинам.
Девятой в рейтинге тела оказалась вагина. Восьмое место занимает спина. Седьмое место — живот. Он должен быть упругим, но, в то же время, женственным.
Шестое место занимают ключицы. Мужчины находят их очень трогательными и сексуальными. На пятом месте оказались бедра.
Четвертое место занимает грудь в частности и женское декольте в целом.
Третье место досталось попе. Чем выпуклее и круглее она будет, тем лучше. Второе место в хит-листе сексуальности парни отводят губам. По данным исследования, при просмотре серии фото девушек, мужчины выделяют именно губы.
Первое место в рейтинге самых привлекательных частей тела девушки занимают глаза.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в университете Техаса выяснили, что мужчины предпочитают девушек с большим поясничным прогибом, пухлыми губами и большими глазами.