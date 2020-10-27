Названы самые неэффективные способы борьбы с целлюлитом

Известный диетолог и эксперт по питанию Катя Медушкина назвала самые неэффективные и ошибочные способы борьбы с целлюлитом.

Целлюлит – проблема, которая беспокоит женщин всех возрастов. Многим кажется, что с помощью диет или голодания проблема решится, но это не так. Об этом специалист рассказала на своей странице в Instagram.

По ее словам, от голодания и диет проблема целлюлита только усугубляется.

"Если бы вопрос был только в лишнем весе, то худенькие девочки никогда бы о нем не узнали. А ведь даже у них целлюлит может быть на ногах и ягодицах, животе, руках и даже на спине", – рассказала диетолог.

Почему диеты не работают

Целлюлит – это нарушение циркуляции межклеточной жидкости. Клетки питаются благодаря крови, которая приносит им полезные вещества. А лимфа призвана клетку очищать, унося продукты жизнедеятельности.

Поэтому неправильное и несвоевременное питание, диеты или, того хуже, голодание приводит к тому, что клетка на фоне голода начинает "копить" еще больше жира.

"На удивление многие девушки уверены, что от целлюлита спасет антицеллюлитный крем. К сожалению, это не работает. Так как целлюлит не является косметической проблемой, то и устранить ее кремом мы никак не можем. Крем не проникнет в жир и не растворит его, увы", – подчеркнула Медушкина.

Известный диетолог рассказала о самых неэффективных способах борьбы с целлюлитом Instagram Кати Медушкиной

Также с возрастом кожа теряет эластичность. В организме происходят гормональные изменения, растет вес, и целлюлит становится все заметней. И поэтому многие считают, что это в целом возрастная проблема.

Эксперт по питанию отметила, что его можно увидеть и в 16 лет, а при отсутствии нагрузок и сбалансированного питания уже к 20 будет достаточно печальная картина.

"Так что, дело совсем не в том, сколько вам лет. И в этом хорошая новость – в любом возрасте с целлюлитом можно справиться!", – добавила диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Катя Медушкина перечислила запретные продукты, чтобы держать свое тело в форме.