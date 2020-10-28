Названы распространенные привычки, которые вредят волосам

Для каждого типа нужен индивидуальный уход, но помимо этого, существует ряд привычек, которые вредят любым волосам, в частности речь идет о неправильном мытье и расчесывании.

Интересно, что многие обладательницы длинной шевелюры даже не догадываются, что "безобидными" повадками наносят вред. От чего стоит отказаться ради красивых и здоровых волос – пишет Рамблер.

Сон с влажными волосами

Порой с утра совсем нет времени на мытье головы, выход – помыть ее на ночь. После приятного душа хочется быстрее лечь в кровать и заснуть. Но спать с мокрыми или влажными волосами привычка не самая лучшая, т.к. волосы слабы, они путаются, их сложно расчесывать и укладывать утром. Перед сном всегда сушите волосы феном на прохладном режиме. Стоит помнить о том, что расчесывание влажных волос также наносит им вред.

Тугие прически

Туго заплетенные косы или тугой хвост выглядят эффектно и красиво. Но из-за тугих причесок создается большое давление на волосяные фолликулы. Это может стать причиной ломкости и выпадения волос. Из-за разрушения волосяных фолликул, может возникнуть алопеция. Чтобы такого не произошло, старайтесь давать волосам отдых от причесок.

Стали известны распространенные привычки, которые вредят волосам 24 канал

Большое количество шампуня

Частая ошибка женщин – чем больше шампуня, тем лучше. Нанося много шампуня на волосы, вы не делаете их чище, даже наоборот. От того, что шампуня слишком много, он не вымывается с головы полностью, что приводит к раздражению кожи, потере объема и грязному виду волос. Не стоит забывать о том, что шампунь предназначен только для корней, при нанесении на кончики, они становятся сухими и секутся.

Обильное расчесывание

Для того чтобы волосы выглядели хорошо в течение дня, нужно постоянно их поправлять. Однако не следует этим злоупотреблять. Частое расчесывание вредит волосам, делает их ломкими и прилизанными. От многоразового использования расчески страдает также эпидермис головы, он травмируется и появляются микро царапины, через которые могут проникнуть бактерии. Трихологи рекомендуют расчесывать волосы 2-3 раза в день. Исключение – чрезмерное спутывание от внешних воздействий.

Трение волос полотенцем

Как часто в фильмах мы видим, как девушка трет полотенцем волосы после душа. Если вы делаете также – пора забыть эту привычку. Такая "сушка" сильно вредит волосам. Мокрые волосы легко травмируются от трения и скручивания. Лучше надеть полотенце как тюрбан на 5 минут, за это время лишняя влага впитается, и волосы останутся невредимыми.

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