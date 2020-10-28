Названы распространенные привычки, которые вредят волосам

Для каждого типа нужен индивидуальный уход, но помимо этого, существует ряд привычек, которые вредят любым волосам, в частности речь идет о неправильном мытье и расчесывании.

Интересно, что многие обладательницы длинной шевелюры даже не догадываются, что "безобидными" повадками наносят вред. От чего стоит отказаться ради красивых и здоровых волос – пишет Рамблер.

Сон с влажными волосами

Порой с утра совсем нет времени на мытье головы, выход – помыть ее на ночь. После приятного душа хочется быстрее лечь в кровать и заснуть. Но спать с мокрыми или влажными волосами привычка не самая лучшая, т.к. волосы слабы, они путаются, их сложно расчесывать и укладывать утром. Перед сном всегда сушите волосы феном на прохладном режиме. Стоит помнить о том, что расчесывание влажных волос также наносит им вред.

Тугие прически

Туго заплетенные косы или тугой хвост выглядят эффектно и красиво. Но из-за тугих причесок создается большое давление на волосяные фолликулы. Это может стать причиной ломкости и выпадения волос. Из-за разрушения волосяных фолликул, может возникнуть алопеция. Чтобы такого не произошло, старайтесь давать волосам отдых от причесок.

Большое количество шампуня

Частая ошибка женщин – чем больше шампуня, тем лучше. Нанося много шампуня на волосы, вы не делаете их чище, даже наоборот. От того, что шампуня слишком много, он не вымывается с головы полностью, что приводит к раздражению кожи, потере объема и грязному виду волос. Не стоит забывать о том, что шампунь предназначен только для корней, при нанесении на кончики, они становятся сухими и секутся.

Обильное расчесывание

Для того чтобы волосы выглядели хорошо в течение дня, нужно постоянно их поправлять. Однако не следует этим злоупотреблять. Частое расчесывание вредит волосам, делает их ломкими и прилизанными. От многоразового использования расчески страдает также эпидермис головы, он травмируется и появляются микро царапины, через которые могут проникнуть бактерии. Трихологи рекомендуют расчесывать волосы 2-3 раза в день. Исключение – чрезмерное спутывание от внешних воздействий.

Трение волос полотенцем

Как часто в фильмах мы видим, как девушка трет полотенцем волосы после душа. Если вы делаете также – пора забыть эту привычку. Такая "сушка" сильно вредит волосам. Мокрые волосы легко травмируются от трения и скручивания. Лучше надеть полотенце как тюрбан на 5 минут, за это время лишняя влага впитается, и волосы останутся невредимыми.

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