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Названы продукты, которые ускоряют старение

Ева Романова
Красота
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Какие продукты вызывают старение (фото – Рixabay)

Какие продукты вызывают старение (фото – Рixabay).

Врач-диетолог Тамара Прунцева рассказала, какие продукты ускоряют старение организма и что следует включить в рацион, чтобы продлить свою молодость.

Вредными диетолог назвала сильно переработанные продукты, в которых содержатся, как минимум, пять добавок – красители, ароматизаторы, консерванты, загустители и другие. В эту категорию входят сосиски, колбасы, магазинные котлеты и другие полуфабрикаты, выпечка, молочные десерты, газировка, пишут "Аргументы и факты".

Ученые полагают, что при несбалансированном питании сокращаются участки хромосом – теломеры, ответственные за старение. По другой теории, старение кожи и организма происходит из-за увеличения количества свободных радикалов в клетках. Они образуются в том числе при термической обработке употребляемых продуктов.

Фастфуд негативно влияет на состояние кожи

Фастфуд негативно влияет на состояние кожи Рixabay

"Действие переработанных продуктов могут нейтрализовать сложные углеводы. Они способны связывать излишки глюкозы и тем самым нормализовать уровень сахара в крови", — рассказала Прунцева.

Диетолог порекомендовала включить в рацион хлеб, крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, а также употреблять около 400 грамм фруктов и овощей в сутки. Не менее важно следить за количеством и качеством белка.

"Котлета из бургера, сырокопченая колбаса или сосиски содержат не столько белок, сколько жиры и различные усилители вкуса, поэтому эти продукты не восполнят нехватку белка, в отличие от рыбы, птицы, нежирного мяса, творога или яиц", – добавила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, миндаль, картофель, помидоры, йогурт – это одни из тех продуктов, которые мужчины должны есть ежедневно. Они могут помочь избежать сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и рака простаты.

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