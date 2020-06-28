Названы продукты, которые ускоряют старение

Врач-диетолог Тамара Прунцева рассказала, какие продукты ускоряют старение организма и что следует включить в рацион, чтобы продлить свою молодость.

Вредными диетолог назвала сильно переработанные продукты, в которых содержатся, как минимум, пять добавок – красители, ароматизаторы, консерванты, загустители и другие. В эту категорию входят сосиски, колбасы, магазинные котлеты и другие полуфабрикаты, выпечка, молочные десерты, газировка, пишут "Аргументы и факты".

Ученые полагают, что при несбалансированном питании сокращаются участки хромосом – теломеры, ответственные за старение. По другой теории, старение кожи и организма происходит из-за увеличения количества свободных радикалов в клетках. Они образуются в том числе при термической обработке употребляемых продуктов.

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"Действие переработанных продуктов могут нейтрализовать сложные углеводы. Они способны связывать излишки глюкозы и тем самым нормализовать уровень сахара в крови", — рассказала Прунцева.

Диетолог порекомендовала включить в рацион хлеб, крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, а также употреблять около 400 грамм фруктов и овощей в сутки. Не менее важно следить за количеством и качеством белка.

"Котлета из бургера, сырокопченая колбаса или сосиски содержат не столько белок, сколько жиры и различные усилители вкуса, поэтому эти продукты не восполнят нехватку белка, в отличие от рыбы, птицы, нежирного мяса, творога или яиц", – добавила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, миндаль, картофель, помидоры, йогурт – это одни из тех продуктов, которые мужчины должны есть ежедневно. Они могут помочь избежать сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и рака простаты.