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24 мая • обновлено в 04:24
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/ Красота

Названы продукты, которые ускоряют старение

1.6т
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Ученые из Университета Наварры, Испания, назвали продукты, которые ускоряют старение человека.

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на La Vanguardia.

Так, по мнению специалистов, пища с высокой степенью обработки ускоряет старение клеток организма. К примеру, хлебобулочные изделия, снеки, газированные напитки, десерты, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты являются ультраобработанными.

Пища с высокой степенью обработки ускоряет старение

Пища с высокой степенью обработки ускоряет старение

Pixabay

Эти продукты содержат большое количество консервантов, красителей, сахара, соли и жира, но при этом бедны витаминами и клетчаткой.

Употребление такой пищи приводит к уменьшению концевых участков хромосом – теломер, указывается в исследовании ученых. Как известно, теломеры становятся короче с возрастом из-за естественных процессов, но вышеназванные продукты ускоряют этот процесс.

Для изучения связи между рационом и длиной теломер был проведен научный эксперимент с участием 886 добровольцев в возрасте от 57 до 91 года.

В результате исследования выяснилось, что у людей, потребляющих в день более трех порций продуктов с высокой степенью обработки, в два раза повышены шансы укорачивания теломер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог назвал продукт, замедляющий старение.

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Автор
Алина Мельник
Тема
новости мира
Место
Испания
Теги
исследование старение Красота
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