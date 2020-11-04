Названы продукты, которые уничтожают женское здоровье и красоту

В нашей жизни есть множество продуктов, помогающих продлить молодость, и которые наполняют энергией.

Но также существуют и такие, которые очень вредны для организма человека. Это как раз тот случай, когда стоит не минимизировать их употребление, а исключить полностью, пишет "Cosmopolitan".

Химические подсластители

Аспартам, сахарин и сукразола, которые ты добавляешь в кофе вместо сахара, не только замедляют обмен веществ, но и отрицательно влияют на выработку важных гормонов – лептина и инсулина. Получается парадоксальный эффект: ты вроде бы потребляешь меньше калорий, но вес набираешь активнее. Это еще не все: накапливаясь в организме сахарные заменители проявляют канцерогенное действие.

Энергетики

А здесь наоборот содержится колоссальное количество сахара, дополненное высокой дозой стимуляторов. Негативное влияние на сердце происходит даже от употребления одной баночки, регулярное – дестабилизирует нервную систему, нарушает ритмы сна и бодрствования, вызывает резкие смены настроения. Уж лучше старый добрый двойной эспрессо.

Нитриты

Содержатся в мясных изделиях длительного хранения: сосисках, беконе, колбасах. При термической обработке нитриты соединяются с белком из мяса, образуя канцерогены, увеличивая риск развития рака желудка и кишечника.

Названы продукты, которые уничтожают женское здоровье Радио "Romantika"

Попкорн для микроволновки

Купить пакетик, бросить в печку и хрустеть во время просмотра фильма классно, но только до тех пор, пока не узнаешь, чем это чревато: во время приготовления в микроволновке выделяется особая, вредная кислота PFOA, употребление которой имеет доказанный канцерогенный эффект.

Обработанное мясо

Свежий стейк и зеленый салат – шикарная идея для ужина, бургер с использованием замороженных котлет неизвестного происхождения – не слишком. Дело не только в бургерах: бекон, сосиски и другие обработанные мясные продукты тоже попадают в категорию hell, no. Слишком много соли, соды и других вредных веществ для усиления вкуса и улучшения цвета – это пищевое комбо повышает риск развития рака, диабета и вызывают воспалительные процессы в организме.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы правила для здоровья и красоты после 45.