Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет
С возрастом в организме происходят изменения, которые требуют пересмотра многих привычек, в том числе – пищевых.
Эксперты в области здорового питания составили список из 5 продуктов, которые следует избегать после 30-ти лет, пишет Cosmopolitan.
Возглавляет рейтинг сахар, провоцирующий воспалительные процессы в организме и повреждающий волокна коллагена и эластина, которые отвечают за молодость и здоровье кожи.
За ним следуют разнообразные искусственные приправы и соусы: их следует заменить натуральными специями.
После 30-ти рекомендуется отказаться от некачественных макаронных изделий, позволяя себе лишь пасту из твердых сортов пшеницы.
Из рациона следует вычеркнуть также выпечку и белый хлеб, содержащие большое количество сахара и глюкозы, которые могут нарушить выработку организмом коллагена и многих белков.
Как ранее писал OBOZREVATEL, одним из лучших упражнений для быстрого укрепления мышц пресса является вакуум. Он может помочь сделать живот плоским, а талию тонкой в рекордно короткие сроки.