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17 мая • обновлено в 19:57
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/ Красота

Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

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С возрастом в организме происходят изменения, которые требуют пересмотра многих привычек, в том числе – пищевых.

Эксперты в области здорового питания составили список из 5 продуктов, которые следует избегать после 30-ти лет, пишет Cosmopolitan.

Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

Возглавляет рейтинг сахар, провоцирующий воспалительные процессы в организме и повреждающий волокна коллагена и эластина, которые отвечают за молодость и здоровье кожи.

Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

pexels.com

За ним следуют разнообразные искусственные приправы и соусы: их следует заменить натуральными специями.

Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

pexels.com

После 30-ти рекомендуется отказаться от некачественных макаронных изделий, позволяя себе лишь пасту из твердых сортов пшеницы.

Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

pexels.com

Из рациона следует вычеркнуть также выпечку и белый хлеб, содержащие большое количество сахара и глюкозы, которые могут нарушить выработку организмом коллагена и многих белков.

Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
Теги
Фитнес диета
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