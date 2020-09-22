Названы причины любви мужчин к женщинам с пышными формами

Специалисты назвали ряд причин любви мужчин к девушкам с пышными формами.

Как пишет турецкая газета Milliyet, это связано с рядом их качеств, а не только с фигурой.

В первую очередь, интерес мужчин к полным девушкам связан с едой – одним из величайших удовольствий в жизни.

"Это одно из лучших занятий для влюбленных на свидании или живущих в браке супругов. Поэтому, даже если в приоритете сохранение здоровья, то диеты следует соблюдать время от времени, но они не обязательно должны становиться целью жизни", – отметили эксперты.

Второй причиной того, что мужчины предпочитают таких женщин, специалисты назвали объятия. По признанию многих молодых людей, их более приятно обнимать.

В-третьих, мужчины делают выбор в пользу обладательниц пышных форм, потому что им никогда не бывает с ними скучно благодаря их оптимизму, игривому и доброму характеру и разговорчивости.

Кроме того, пышнотелые женщины кажутся мужчинам здоровыми.

Также молодые люди выделили две ключевые черты, которыми обладают такие девушки: они более уверены в себе и любят себя такими, какие они есть, а также способны справляться с трудностями.

Последняя черта полных девушек, привлекающая мужчин, – их ласка и способность заботиться о других. При этом такие женщины любят проводить больше времени со своими избранниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, марка Lane Bryant, которая представляет одежду для женщин с пышными формами, провела рекламную кампанию "Я не ангел" с целью доказать, что абсолютно все женщины, вне зависимости от их параметров, являются красивыми, желанными и сексуальными.