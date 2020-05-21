Названы неожиданные причины раннего старения

Процесс старения – нормальное и неизбежное явление. Однако, если это случается раньше времени, стоит задуматься, что послужило причиной.

О 4 неожиданных причинах, приближающих старение – рассказало издание "Рамблер".

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Пассивное курение

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Даже если вы сами не курите, но регулярно выходите на "перекуры" с коллегами, чтоб поддержать беседу – кожа не скажет вам "спасибо" за это. В табачном дыме содержится более 3800 вредных химических компонентов, которые негативным образом сказываются на состоянии кожи.

Соломинки в напитках

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Если вы хотите избежать преждевременных морщин, то от привычки пить из трубочки лучше отказаться. Дело в том, что движение лицевых мышц при использовании соломинки ускоряет образование морщин и носогубных складок.

Солнце

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Не столь важно – гуляете ли вы по городу в ясный день или проводите полдня на пляже. Так или иначе солнце ускоряет старение клеток кожи. Чтобы избежать этого, всегда пользуйтесь кремом для лица с солнцезащитным фактором.

Пессимизм

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Подавленное состояние, особенно, если оно длится продолжительное время, неизменно влияет на клетки мозга и приближает его старение.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно ученые назвали фрукт, который способен замедлять процессы старения в организме. Он растет преимущественно в Китае и Таиланде.